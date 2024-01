Gulbenkian programa três dias gratuitos à volta do acesso à arte

A PARTIS & Art for Change está de volta para três dias de arte participativa e gratuita na Fundação Gulbenkian. A programação da iniciativa, lançada em 2020 em parceria com a Fundação “la Caixa”, arranca a 26 de Janeiro, com uma conferência sobre modelos de governança que criam espaço para a participação directa dos cidadãos, como o Largo Residências, em Lisboa, ou o Festival Bons Sons, em Tomar. A ideia é promover uma reflexão sobre a importância do acesso e da participação de todos na criação e na fruição artística e cultural.

O programa tem início às 10.00, com a conferência “Modelos de escuta e participação na cultura”, que procura debater diferentes exemplos de projectos que convidam à participação directa dos cidadãos. Segue-se, pelas 19.00, o concerto “Home Ensemble”, que junta um grupo de músicos de origens tão díspares quanto o Afeganistão (onde a música é proibida), Cabo Verde, Ucrânia e Portugal.

Já no sábado, 27 de Janeiro, destaca-se a estreia no Grande Auditório da nova criação da Companhia Maior, Agora Nascíamos Outra Vez. Com coreografia de Aldara Bizarro, trata-se de uma ficção de múltiplas perspectivas e actos convergentes, que conta com textos de Patrícia Portela, música de Noiserv, paisagem cénica de Fernando Brízio e iluminação desenhada por Daniel Worm. O espectáculo, que poderá ser visto a partir das 19.00, foi criado no âmbito do projecto Causa Maior, que procura promover desde 2021 a valorização de artistas com mais de 60 anos.

No mesmo dia, ainda antes, a programação contempla dois workshops, pelas 10.30, um na Sala 2 e outro na Sala do Foyer. Segue-se, às 14.30, uma conversa-lançamento da Bowing Doc, uma plataforma que conta a história do Bowing, projecto artístico que decorreu ao longo de três anos com a população migrante do concelho de Odemira e cujo trabalho artístico, liderado por Madalena Victorino, tem como linguagens principais a dança, a música, o vídeo e as artes plásticas.

Posteriormente, às 16.30, a sessão dupla Cocina Aural e En Mi Piel apresenta duas curtas-metragens realizadas no âmbito da iniciativa Art for Change, da Fundação “la Caixa”, a que se seguirá uma conversa com o público, moderada pelo actor e encenador Marco Paiva. O convite é para reflectir sobre a reinvenção das linguagens artísticas no trabalho com corpos diversos e pessoas com deficiências.

Quanto ao programa para o último dia, 28 de Janeiro, além de visitas ao Largo Residências, no Quartel do Cabeço de Bola, está prevista a exibição de um documentário sobre o projecto “A Alegoria da Caverna”, que deixa como legado para a comunidade surda um glossário inédito de Língua Gestual Portuguesa (LGP); e a performance-percurso Grande Colheita, que convida a assistir a um espectáculo pelo Jardim Gulbenkian que, a par da música e da representação, inclui degustação de sopas feitas com ingredientes cultivados na Horta de Deméter, em Viseu.

Fundação Gulbenkian. 26-28 Jan, Sex e Dom 10.00, Sáb 10.30. Entrada gratuita

+ Lisboa Mistura. Dois dias para “desacelerar a vertigem do ruído visual”

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês