Gulbenkian vai transmitir cinco concertos da sua orquestra online

Com a suspensão da programação presencial, a Fundação Calouste Gulbenkian optou por fazer das plataformas digitais canais privilegiados para manter activa a relação com o público. A pensar nisso, lança a partir de dia 12 de Fevereiro uma série de concertos com transmissão online. O primeiro é encabeçado por Maria João Pires.

Os cinco concertos que compõem esta série decorreram no Grande Auditório e farão agora parte de um ciclo de transmissão online no Facebook e YouTube da Gulbenkian. O ciclo arranca então com o concerto de Maria João Pires, que decorreu em Dezembro passado no Grande Auditório, e que juntamente com a Orquestra Gulbenkian interpretaram o célebre Concerto para Piano de Mozart.

Na terça seguinte, dia 16, o público pode ver Mihhail Gerts dirigir a Orquestra Gulbenkian num espectáculo que evoca a Sinfonia n.º 3 de Brahms. No dia 19 de Fevereiro, a soprano Carla Caramujo e o Coro e Orquestra Gulbenkian interpretam Cartas Portuguesas de João Guilherme Ripper, uma co-encomenda da Fundação Gulbenkian, encenada por Jorge Takla, e sob a direcção do maestro Hannu Lintu.

A 23 será a vez do maestro Lorenzo Viotti dirigir a Orquestra Gulbenkian na Sinfonia n.º 9 de Chostakovitch, uma obra inspirada no Classicismo Vienense. O último concerto, dia 26, está entregue à Orquestra Gulbenkian e ao seu solista Carlos Leite, sob a direcção do maestro Mihhail Gerts, numa interpretação de uma as mais populares obras para trompete e orquestra de Joseph Haydn.

Todos os espectáculos serão transmitidos às 19.00 de terças e sextas-feiras, nas páginas de Facebook da Gulbenkian Música e da Fundação Gulbenkian, assim como no canal YouTube.

