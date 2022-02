Gurus dos cocktails de todo o mundo vão passar pelo JNcQUOI Asia

Filippo Faeda, chefe de bar do Salmon Guru, em Madrid, considerado um dos 50 melhores bares do mundo, vai servir cocktails de assinatura no dia 21 de Fevereiro.

Alguns dos nomes mais conceituados do universo dos cocktails, a nível internacional, vão aterrar em Lisboa, ao longo do ano, para participarem na iniciativa “Guest Bartending”, no Bar Ganda, do JNcQUOI Asia.

A estreia, regada a cocktails de assinatura, acontece já na segunda-feira, 21 de Fevereiro, e vai contar com a presença de Filippo Faeda, chefe de bar do Salmon Guru, em Madrid, considerado um dos 50 melhores bares do mundo, e reconhecido pelas suas bebidas excêntricas.

Neste dia, entre as 21.00 e as 00.00, vai ser possível pedir um tiki gurú (12€), um baby please come home (12€) ou um viva plantation (12€), por exemplo. A acompanhá-lo estará o bartender do Bar Ganda, André Melhor. O som fica a cargo de DJ Maveri.

Para já, ainda não foram avançadas outras datas ou nomes para futuras iniciativas.

