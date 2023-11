Há 100 anos de revistas de BD para ver na Biblioteca Nacional

A Biblioteca Nacional de Portugal e o Clube Português de Banda Desenhada juntaram-se ainda em 2019 para pensar uma exposição comemorativa do centenário de publicação do n.º 1 da revista ABC-zinho. A inauguração era para ter acontecido em Outubro de 2021, mas as alterações de calendário efectuadas em contexto de pandemia forçaram o adiamento para a próxima terça-feira, 7 de Novembro, às 18.00. Patente até 29 de Março de 2024, “Centenário do ABC-zinho. 100 anos de revistas de banda desenhada em Portugal” percorre as principais publicações desde os anos 1920 até à década de 1980.

“[A exposição] inicia-se com uma parte introdutória focando Stuart Carvalhais e os seus Quim e Manecas, primeiros personagens perenes da BD portuguesa; depois Cottinelli Telmo e a sua colaboração de crescente importância no ABC [semanário generalista] e no ABC a Rir [semanário humorístico e de actualidades], até ao lançamento do ABC-zinho [revista infanto-juvenil de banda desenhada], cujo nome foi sugerido por Stuart que também colaborou largamente nos anos iniciais da revista”, escreve João Manuel Mimoso numa nota no site da Biblioteca Nacional de Portugal.

Percorrendo a história de mais de 30 títulos, a exposição compreende cerca de 500 revistas, originais de capas, páginas de histórias e ilustrações produzidas por vários desenhadores para essas publicações, bem como construções oferecidas em separata, cartazes e livros, entre outros produtos comerciais associados a algumas das revistas.

Biblioteca Nacional de Portugal. 7 Nov-24 Mar, Seg-Sex 09.30-19.30, Sáb 09.30-17.30. Entrada livre

