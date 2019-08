Há agora cinco espaços verdes na Grande Lisboa onde todos podem compostar

Gostava de poder compostar, mas vive num prédio sem quintal ou horta? Agora é possível fazê-lo graças ao novo programa de compostagem comunitária na área metropolitana de Lisboa, através de cinco espaços verdes onde poderá entregar os seus resíduos orgânicos para serem transformados em fertilizante natural.

Aproveitar os restos nunca foi tão fácil. A Valorsul, empresa responsável pelo tratamento e valorização de resíduos urbanos de mais de uma dúzia de municípios da zona de Lisboa e da região Oeste, acaba de lançar o programa “Todos Podem Compostar”, na Amadora, em Vila Franca de Xira e em Lisboa.

A implementação do projecto, realizada em parceria com os municípios, que são agora responsáveis pela sua gestão e manutenção, permite a redução da quantidade de resíduos depositados nos contentores municipais, mas também a valorização da matéria orgânica presente nos resíduos urbanos, que vão ser transformados em fertilizante natural.

“A compostagem é um processo 100% natural onde os restos de vegetais ganham uma nova vida, transformando-se em fertilizante para a terra”, lê-se em comunicado da Valorsul. “O composto resultante será oferecido aos utilizadores ou utilizado pelo próprio município.”

Além da instalação de cinco compostores comunitários, a Valorsul assegurou ainda a formação dos funcionários municipais responsáveis pelos compostores e de uma campanha de comunicação e sensibilização para a prática da compostagem comunitária.

O programa “Todos Podem Compostar” está disponível no Parque Central da Amadora, no Jardim do Ecobairro em Vila Franca de Xira, na Quinta Pedagógica dos Olivais e em Odivelas, no Parque Integrado da Ribeirada e no Parque Verde das Colinas de Cruzeiro. Para participar, basta entregar os seus resíduos orgânicos no composto comunitário mais próximo.

