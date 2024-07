Há alterações ao estacionamento na Costa da Caparica e Almada

Há um novo regulamento de Estacionamento, Circulação e Paragem na Via Pública no concelho de Almada. A sua operacionalização irá decorrer de forma faseada, com as alterações a entrar em vigor na Costa da Caparica esta segunda-feira, 15 de Julho, e a partir de Outubro, em Almada.

Uma das maiores novidades é que, quem possuir dístico de residente, vai passar a poder estacionar em qualquer lugar, inclusive os tarifados, dentro da sua zona de estacionamento e numa zona confinante. “Para cada família o primeiro dístico de residente é grátis e para famílias numerosas o segundo dístico é igualmente isento do pagamento de qualquer tarifa”, lê-se em comunicado da Câmara Municipal de Almada.

Já quem não tem dístico passa também a ter maior oferta de lugares, com a criação de zonas mistas de estacionamento. Além disso, para quem visita regularmente o concelho, vão estar disponíveis títulos mensais de estacionamento, que permitem estacionar em qualquer zona tarifada, com um valor máximo de 96€ e um valor mínimo, que permite estacionar em zonas verdes, de 48€. “Por sua vez, a introdução das tarifas amarela e vermelha visam promover a rotatividade e consequente disponibilidade de lugares de estacionamento nas principais artérias comerciais e de serviços.”

Está ainda prevista a atribuição de novos dísticos:

Dístico profissional para pessoas colectivas ou trabalhadores independentes, que permite estacionar dentro da zona da sede, actividade ou estabelecimento;

Dístico porta a porta, destinado a empresas de transporte de mercadorias, distribuição ou similares, que permite o estacionamento em qualquer uma das zonas tarifadas;

Dístico verde, para veículos movidos exclusivamente a electricidade, que permite o estacionamento em qualquer uma das zonas tarifadas; e

Dísticos de veículos de utilização partilhada, dedicados a empresas de carsharing, que permitem estacionar em qualquer zona nos locais devidamente identificados.

Actualização de tarifas e pedidos de dísticos

Os dísticos podem ser pedidos e adquiridos no site da WeMob, a empresa de mobilidade de Almada, e são enviados por correio. Já os títulos de estacionamento podem ser adquiridos através das aplicações móveis Via Verde Estacionamento e EasyPark.

Estas mudanças vão ser acompanhadas por uma actualização dos tarifários de estacionamento. Para aumentar a rotatividade nas áreas de maior pressão, passam a existir três zonas distintas e, em vez de uma tarifa única de 0,50€/hora, o estacionamento passa a custar 0,40€/hora nas zonas verdes (que correspondem à larga maioria dos lugares tarifados), 0,60€/hora nas zonas amarelas e 0,80€/horas nas zonas vermelhas.

Atenção: “Os pedidos de dísticos, as alterações nas zonas de estacionamento tarifado e a alteração de sinalização vertical na cidade de Almada terão início em Outubro.”

+ Há mais cavalos-marinhos em Almada do que se imaginava