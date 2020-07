Há Bairro em Festa em Agosto, entre o Intendente, Pena, Anjos e Arroios

Concertos, espectáculos, cinema, exposições, ateliers, debates, passeios e jantares comunitários. O Bairro em Festa 2020 terá como "coluna vertebral" a Avenida Almirante Reis e abrange quatro zonas vizinhas: Intendente, Pena, Anjos e Arroios.

O programa ainda não está totalmente fechado, mas já há nomes no cartaz. O Quartel da GNR do Largo Cabeço da Bola vai ser o palco musical, a 20 de Agosto, com a participação de Pedro Salvador e Madalena Victorino no espectáculo Companhia Limitada: o Concerto. No dia seguinte é a vez de Filipe Sambado e a 22 de Agosto sobem ao palco António Zambujo e Jon Luz com Do Fado à Morna. O cartaz musical fecha no dia 23 com Ayon.

A piscar o olho aos mais novos vão estar as Festinhas do Bairro que propõem transformar a Escola EB1 Nº 1 num Centro Cultural, aproveitando o período de férias. Diariamente, a escola da Rua de S. Lázaro acolherá espectáculos e workshops, entre eles as criações de Cláudia Gaiolas, Catarina Requeijo, Madalena Victorino ou Rogério Paulo.

Nas artes visuais conte com várias exposições, como “Do Largo, ou do tirar pelo Natural”, do fotógrafo residente João Tuna, que registou os rostos mais marcantes do bairro do Intendente. Em locar a definir estarão trabalhos da ilustradora Lígia Fernandes e o Quiosque do Campo Mártires da Pátria vai receber as criações da artista plástica Micaela Jarast. Uma novidade do festival são os Tuk Tuks Artísticos, passeios-performance a bordo de tuk tuks para uma pessoa, por um artista, entre ruas, becos e pátios escondidos.

“Este evento sempre deu particular atenção às pessoas em situações de vulnerabilidade, independentemente da origem dessa condição: discriminação social, isolamento, racismo. Este ano, faz-nos sentido focar também nos que vivem e dependem de um dos sectores mais afectados por esta crise: a Cultura. Foram os primeiros a parar e serão dos últimos a retomar uma vida plenamente normal. Também eles pertencem, noutro contexto e com outros contornos, a um grupo com pouca protecção social”, diz a organização num manifesto disponível no site oficial do evento, onde já encontra alguma programação.

Apesar do programa ainda estar à espera dos últimos retoques, são estes os espaços que vão acolher o Bairro em Festa 2020: Quartel GNR - A (Largo Cabeço da Bola), Quartel GNR - B (Rua Jacinta Marto), Escola EB1 Nº1 (Rua de S. Lázaro), Mercado de Culturas (Mercado Forno do Tijolo), Praça Novas Nações, Largo do Intendente, Palácio Visconde da Graça (Largo do Intendente, 35), LARGO Residências (Largo do Intendente, 19), Crew Hassan (Rua Andrade, 8A) e Zona Franca (Rua de Moçambique).

+ Leia já, grátis, a nova edição da Time Out Portugal

+ Festival de artes performativas de Sintra regressa em Setembro

Share the story