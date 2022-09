Há baptismos de vela e saídas de observação do ecossistema do estuário do Tejo este fim-de-semana

Um seminário sobre Alterações Climáticas e o Ecossistema do Estuário do Tejo, seguido de uma saída à vela de observação do rio são as grandes novidades do Vela+, já no próximo sábado. A participação é aberta a todos e gratuita.

A associação Seawoman, através do programa Vela+, com o apoio do Porto de Lisboa, já habituou os lisboetas a domingos cheios de actividades de desporto inclusivo ligadas à vela durante a Semana Europeia do Desporto, mas este ano as iniciativas duram todo o fim-de-semana, e o sábado, 24, é o dia das grandes novidades.

Logo pela manhã de sábado, das 10.00 às 12.00, no auditório da Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, vai ter lugar o Seminário Vela+ Ambiente sobre Alterações Climáticas e o Ecossistema do Estuário do Tejo, com a presença de Maria Santos, da Fundação Zero, Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e Anabela Cruces, da Universidade Lusófona. À tarde, pelas 15.00, é altura de partir à vela pelo rio e ver, compreender e apreciar aquilo de que se falou de manhã: o estuário do Tejo, o seu ecossistema, fauna e flora.

O domingo, 25, é o dia dos baptismos de vela, na Doca de Santo Amaro, em Alcântara. Acha que talvez gostasse de fazer vela, mas não tem aquela certeza que o leva a dar o grande passo de se inscrever num curso? Escolha um dos três horários e vá tirar a prova dos noves. A bordo de um veleiro, durante uma hora, pode observar e participar nas manobras necessárias para conduzir este meio de transporte que literalmente se alimenta do ar. Sim, mais sustentável do que isto, é difícil.

Antes ou depois da saída à vela, participe nas restantes actividades: workshop de nós, neurofitness, slalom em cadeira de rodas e sessões de actividade física e coordenação motora são as já confirmadas. Todas as actividades são livres e abertas a todos, só precisa de se inscrever aqui.

Mariana Valle Lima

A Seawoman é uma associação sem fins lucrativos comprometida com os objectivos do Desporto para Todos e apostada em promover a prática da vela junto de pessoas que são minoritárias neste desporto, como as mulheres e os séniores, públicos que foram e são alvos de programas específicos da associação, como o Vela+ e o Velas por Elas, que resultam de parcerias e apoios nacionais e internacionais. Saiba mais aqui.

+ Os melhores passeios de barco no rio Tejo

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana