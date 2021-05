Há bilhetes online para o Palácio da Pena com data e hora marcada

Agora pode reservar dia e hora para visitar o Parque e Palácio Nacional da Pena. Além de não ter de ficar à espera, a compra online de bilhetes ainda lhe dá um desconto de 5% sobre o valor do bilhete (ficando por 13,30€ o bilhete de adulto, por exemplo).

Na bilheteira online da Parques de Sintra, pode reservar a sua entrada para qualquer dia da semana, com admissões de meia em meia hora, a partir das 09.30 e até às 17.00. Uma modalidade que no futuro será alargada aos restantes canais de venda.

Tenha em atenção que não há tolerância para atrasos e não se esqueça que desde a entrada principal do Parque da Pena até à entrada interior do palácio são cerca de 30 minutos de distância a pé. Mas quem optar pela reserva tem prioridade no acesso ao palácio à hora marcada, o que lhe dá um grande avanço.

Foi D. Fernando, marido da rainha D. Maria II, o responsável pela construção do Palácio Nacional da Pena, uma obra de arquitectura notável com vincadas influências da sua terra natal. Está inserida num grande parque verde, o Parque da Pena, também construído seguindo a vontade do monarca, que às espécies autóctones juntou exóticas vindas dos quatro cantos do globo.

