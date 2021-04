Maio promete speed dates virtuais e um passeio na serra para solteiros

A Speedparty, que se dedica a organizar festas e encontros para gente descomprometida, acaba de anunciar a agenda de Maio, com um speed dating virtual já no próximo sábado, dia 1. Mas há mais. Se estiver com vontade de desconfinar em segurança e ao ar livre, vai gostar de saber que, lá para meio do mês, os eventos presenciais regressam com um passeio pedestre na Serra de Sintra.

As primeiras sessões de speed dating virtual (12€) estão marcadas para 1 e 8 de Maio, para solteiros da Grande Lisboa e do Grande Porto respectivamente. Os horários variam consoante a faixa etária, mas todos os eventos têm uma dinâmica semelhante. Cada participante poderá conhecer cerca de dez pessoas em encontros privados por vídeo, com a duração de quatro minutos cada. No final, deverá enviar por e-mail os nomes das pessoas com as quais deseja manter contacto.

Se prefere encontros presenciais, terá de esperar até 15 de Maio. Nesse dia, haverá um dating walk (22,50€), perfeito para desconfinar em segurança e ao ar livre, com um passeio a pé pela Serra de Sintra. Para solteiros com idades compreendidas entre os 30 e os 55 anos, o evento terá início às 09.45 e incluirá uma dinâmica de grupo, além do percurso até ao Alto do Monte do Silêncio, com vista desafogada sobre toda a encosta sul do rio Tejo, com passagem pelo Trilho das Pontes, conhecido pelas várias estruturas feitas em madeira de Acácia.

Mais tarde, a 22 de Maio, poderá participar numa virtual cocktail party (10€), a partir das 18.00, e aprender a recriar quatro cocktails, antes de ser encaminhado pelo anfitrião para uma sala virtual, onde terá oportunidade de fazer novas amizades.

Para mais informações e reservas, deverá aceder ao site da Speedparty ou enviar uma mensagem via WhatsApp (+351 968 269 818).

