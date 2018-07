Há cinema ao ar livre em Sintra no mês de Agosto

Verão é sinónimo de cinema ao ar livre. Agora é o Parque e Palácio de Monserrate, que recebe o ciclo de cinema Esplendor na Relva de 3 a 26 de Agosto.

O título é roubado à obra de Elia Kazan, o primeiro filme com que João Mário Grilo estreou a programação em 2017. Um ano depois, o realizador português volta a ser responsável pelo cartaz, a iniciativa Esplendor na Relva repete-se e o Palácio de Monserrate volta a servir de plateia para um ciclo de cinema que exibe 20 filmes ao longo de quatro fins-de-semana. A melhor parte do programa acontece à noite (21.30) e ao ar livre, num anfiteatro natural com vista para a serra de sintra. Os bilhetes vão dos 3,5€ (jovens dos 6 aos 18 anos) aos 5 €, e durante as sessões o Palácio estará também aberto para visita.

A programação estende-se entre 3 e 26 de Agosto e é inteiramente desenhada em torno de títulos clássicos do cinema do século XX. O primeiro fim-de-semana arranca com O Homem das Mulheres (de Jerry Lewis, 1961), na sexta, dia 3; e Serenata à Chuva, o clássico de Gene Kelly e Stanley Donen (1952), na noite de sábado, 4. Nos fins-de-semana seguintes, vai poder ver títulos como Sentimento, de Luchino Visconti 1954), Fúria de Viver, de Nicholas Ray (1955), Easy Rider, de Dennis Hopper (1969), Febre de Sábado à Noite, o clássico de John Badham que popularizou John Travolta em 1977, ou E.T., O Extraterrestre, o clássico instantâneo que Steven Spielberg nos deu em 1982.

Aos domingos à tarde, o ciclo é pensado para os mais novos e os filmes projectam-se no Auditório do Palácio, às 16.00, seguindo uma programação feita de clássicos da comédia e cinema de animação. A primeira das sessão acontece na tarde domingo, dia 5, com três películas de Buster Keaton: Uma Semana, Pamplinas e os Polícias e Pamplinas na Casa Eléctrica.



A completar a programação, há Sessões Mistérios, sempre aos sábados, sempre às 00.00. No Auditório do Palácio serão exibidos quatro filmes que apenas serão revelados no momento.

Pode consultar toda a programação do Esplendor na Relva no site dos Parques de Sintra.

Parque e Palácio de Monserrate. 3 a 26 de Agosto

