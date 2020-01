Há concertos, teatro e marionetas nos 72 anos do Metro

A primeira rede de metropolitano de Portugal foi inaugurada a 29 de Dezembro de 1959. Mas os Estatutos do Metropolitano de Lisboa foram aprovados muito antes, em 1948. Para assinalar esta data, as estações do Cais do Sodré e de São Sebastião vão ser palco de diversas iniciativas de âmbito cultural entre 26 e 27 de Janeiro.

O Teatro Académico da Universidade de Lisboa dará início à festa na Estação do Cais do Sodré, com um micro-espectáculo, pelas 16.00 de domingo, 26 de Janeiro. Seguem-se concertos do Regime de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, às 17.00, e do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Metro de Lisboa, às 18.00.

Na segunda-feira, 27, há mais concertos no Cais do Sodré. A T'ÚNICA – Universidade Intergeracional do Concelho de Almada é a primeira a dar música ao povo, por volta das 16.30. Depois actuam o Coro da Casa de Pessoal do IEFP, I.P. (17.30) e o Grupo Coral do Clube PT (18.00).

Na estação de metro de São Sebastião de Pedreira, as actividades começam pelas 18.00 de segunda-feira, 27. O Museu da Marioneta preparou um espectáculo de marionetas para as 18.00. Passada uma hora, pelas 19.00, vai ser possível ouvir o Coro Stacatto.

Metropolitano de Lisboa (Cais do Sodré e São Sebastião). Dom 16.00-18.00 e Seg 16.30-19.00. Grátis.

+ Uma viagem pelos túneis fechados do Metro de Lisboa