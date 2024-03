Há doação de livros na Avenida de Berna esta sexta-feira

Estávamos em Maio de 2023 quando se realizou a iniciativa “Ler é Viajar, Viaje com a NOVA FCHS”, que incentivou a leitura junto de passageiros da CP nas cidades de Lisboa e Évora. Quase um ano depois, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa decide voltar a distribuir livros à população, desta vez no Campus da Avenida de Berna, com uma Feira de Doação de Livros. Está marcada para esta sexta-feira, 22 de Março, das 10.00 às 17.00, e será possível escolher obras que vão ao encontro dos seus interesses.

A ideia é divulgar a produção científica das Unidades de Investigação da faculdade, na maioria dos casos através de obras ligadas a áreas científicas como a História, a História da Arte, a Sociologia, a Geografia e a Filosofia. Entre livros e revistas, ensaios e estudos de investigação, está prevista a distribuição de 1200 exemplares, resultantes da produção científica realizada na instituição.

“É uma extensão do compromisso da NOVA FCSH com a partilha do conhecimento e a promoção da cultura”, lê-se em comunicado sobre a iniciativa. “No último ano foram doados mais de 30 mil livros, em quase duas dezenas de iniciativas. Foram beneficiadas bibliotecas, museus, diversas associações e, de uma forma geral, os estudantes da faculdade, que, de forma gratuita, tiveram acesso a publicações científicas sobre as suas áreas de formação.”

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Avenida de Berna, 26C. 22 Mar, Sex 10.00-17.00. Entrada livre

+ Estante Time Out: O melhor guia de livros, livrarias e outras novidades para leitores