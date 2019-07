Há Esplendor na Relva com cinema ao ar livre em Sintra

Verão é sinónimo de cinema ao ar livre. Agora, é a vez do Parque e Palácio de Monserrate, que recebe o ciclo Esplendor na Relva de 2 a 31 de Agosto. Ao todo, são 20 títulos, clássicos do cinema do século XX.

O título é roubado à obra de Elia Kazan, o primeiro filme com que João Mário Grilo estreou a programação em 2017. Dois anos depois, esta é já a terceira edição em que o realizador português volta a ser responsável pelo cartaz. De regresso ao Palácio de Monserrate, o ciclo de cinema começa na primeira sexta-feira de Agosto, conta com quatro mãos cheias de filmes e a melhor parte do programa acontece à noite (21.30) e ao ar livre, num anfiteatro natural com vista para a serra de Sintra. Os bilhetes vão dos 5€ (dos seis aos 18 anos) aos 10€ (adultos) e, durante as sessões, o Palácio estará também aberto para visita, entre as 20.00 e as 21.30.

A programação, que se prolonga até 31 de Agosto, é inteiramente desenhada em torno de títulos clássicos do cinema do século XX. O primeiro fim-de-semana arranca com Casablanca (1942), de Michael Curtiz, na sexta, dia 2; e Annie Hall (1977), de Woody Allen, na noite de sábado, 3. Nos fins-de-semana seguintes, poderá ver filmes como Taxi Driver (1976), de Martin Scorcese; A Paixão dos Fortes (1946), de John Ford; Doutor Estranhoamor (1964) e 2001: Odisseia no Espaço (1968) de Stanley Kubrick; Os Salteadores da Arca Perdida (1981) e O Tubarão (1975), de Steven Spielberg; Superman (1978), de Richard Donner; O Exterminador Implacável (1984), de James Cameron; e Intriga Internacional (1959), de Alfred Hitchcock.

Aos domingos à tarde, o ciclo é pensado para os mais novos e os filmes projectam-se no auditório do Palácio de Monserrate, às 16.00, seguindo uma programação feita de clássicos da comédia e cinema de animação, como Justin e a Espada da Coragem (2013), Tarzan (1996), Astérix: O Domínio dos Deuses (2015) e Zarafa (2012). A entrada está incluída no bilhete para o palácio, mas condicionada à lotação disponível.

A completar a programação, há sessões mistério, sempre aos sábados, sempre às 00.00. No auditório do Palácio, serão exibidos cinco filmes que apenas serão revelados no momento. Pode consultar toda a programação do Esplendor na Relva no site dos Parques de Sintra.

Parque e Palácio de Monserrate. De 2 a 31 de Agosto. Sex 21.30 (relvado), Sáb 21.30 (relvado) e 00.00 (auditório) e Dom 16.00 (auditório).

