Há faróis nas ruas que o convidam a navegar até Cascais

São mais de 20 os artistas que estão a pintar mini faróis no centro de Cascais. Uma iniciativa do município chamada Farol na Rua que tem por objectivo dinamizar o comércio local.

Esta terça-feira foram instalados nas ruas de Cascais várias miniaturas do Farol de Santa Marta, um ícone de Cascais desde o século XIX, com 20 metros de altura. Fazem parte da iniciativa Farol na Rua, promovida pela Câmara Municipal de Cascais e pela DNA Cascais, em parceria com a Associação Empresarial de Cascais e o IADE – Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação.

As réplicas do farol têm apenas 1,5 metros, mas são telas em branco que agora estão nas mãos da criatividade de 27 artistas de todas as idades, entre residentes em Cascais e alunos ou ex-alunos do IADE, em Lisboa. Todos estarão a pintar ao vivo as suas obras de arte faroleiras, com os mais variados temas e materiais, que podem ser vistas até 15 de Outubro no Jardim Visconde da Luz, na Avenida Valbom, na Rua Direita, na Avenida dos Combatentes e na Baía de Cascais/ Praça 5 de Outubro.

O principal objectivo do Farol na Rua passa por atrair pessoas ao centro urbano de Cascais para ajudar a dinamizar o comércio local que tem sentido os efeitos da falta de pessoas na rua. Nuno Piteira Lopes, presidente da DNA Cascais e vereador municipal salientou que esta é uma forma de trazer "novo alento e criatividade” ao centro da vila, de forma a "despertar curiosidade nas pessoas que circulam nas ruas".

O Farol da Rua também sai em apoio dos artistas em tempos de pandemia e adicionou uma vertente concurso à iniciativa: o farol vencedor receberá um prémio no valor de 1000€.

