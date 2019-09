Há feira medieval na Alameda com três dias de festa

A Feira Medieval da Alameda está de regresso para três dias de festa com danças orientais, recriações históricas, cortejos, arruadas e animação medieval. Esta viagem ao passado contará ainda com espectáculos de fogo e um mercado, para poder abastecer-se pelo meio de tantas actividades grátis.

Não há razões para não gostar de feiras medievais, por isso comece já a preparar o seu espírito medieval para a festa do próximo fim-de-semana. A Feira Medieval da Alameda, promovida pela Junta de Freguesia do Areeiro, arranca na sexta-feira 13, pelas 18.00, prolongando-se até 15 de Setembro. Durante três dias, haverá animação permanente junto à Fonte Luminosa, com actividades grátis para toda a família.

O programa completo ainda não foi anunciado, mas poderá contar, à semelhança do ano passado, com os habituais cortejos históricos e arruadas musicais, assim como com torneios a cavalo, treino de armas e espectáculos de teatro, música e dança. Já confirmados estão os espectáculos de fogos, as tavernas e o mercado medieval.

No primeiro dia, 13 de Setembro, a feira começa pelas 18.00 e termina depois do jantar, às 23.00. No dia seguinte, 14, é para chegar mais cedo, pelas 12.00, e sair mais tarde, pela meia-noite. No último dia, 15, a chamada faz-se à mesma hora, a partir das 12.00, mas terá de ir para casa ou mudar de passeio, pelas 21.00.

Para mais informações, basta estar atento à página de Facebook da Junta de Freguesia do Areeiro.

