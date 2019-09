Lisboa veste-se de branco na próxima sexta-feira 13

É sexta-feira 13, mas há música e descontos nas lojas de Lisboa. A Noite Branca volta a sair à rua para dinamizar o comércio local em vários bairros da cidade.

Esta sexta-feira é dia 13, mas não deixe de sair à rua com medo de superstições. Pelo segundo ano, Lisboa recebe a Noite Branca, uma iniciativa da Associação do Comércio e Serviços em parceria com a Câmara de Lisboa, que pretende dinamizar o comércio em vários pontos da cidade. Vai haver descontos, lojas abertas até mais tarde, e muita música.

Das 17.00 às 23.00, a festa andará por várias zonas. Além do Largo 1º. de Dezembro, Largo Rafael Bordalo Pinheiro, Largo Trindade Coelho, Praça Luís de Camões, Príncipe Real e Praça Camões, a animação chegará aos bairros de Campo de Ourique, Benfica e Alvalade.

Carolina Torres e David Henriques darão música ao Largo Trindade Coelho, Maria Correia ficará encarregue do Jardim de São Pedro de Alcântara, e Rita Mendes de Alvalade, no Largo Frei Heitor Pinto. No Largo 1º. de Dezembro, no Rossio, Rui Barros é quem vai escolher a playlist. A South River Jazz Band actua em Benfica e Paulo Di Light ruma até à Praça Camões. No total, serão nove palcos espalhados por Lisboa, noite dentro. A restante programação ainda não foi confirmada.

Às 22.00, o judoca Nuno Delgado realiza uma performance de técnicas de ataque e defesa de Karate, no Largo Camões (Chiado). Wanda Stuart canta depois, às 22.30, o tema oficial da Noite Branca, “Quando o comércio sai à rua”.

Durante a noite, se for uma das quatro primeiras pessoas a recolher nove carimbos de lojas aderentes ao evento, receberá um vale de 50€ para gastar em qualquer um dos espaços (restaurantes, sapatarias e lojas de roupa e acessórios). Todas as lojas terão um autocolante identificativo para que saiba que fazem parte desta festa. E não se esqueça de ir vestido de branco.

