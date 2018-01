Há festa da Companhia das Letras n'A Barraca

Dia 30, a partir das 21.00, celebra-se o terceiro aniversário da editora Companhia das Letras no bar do teatro da Barraca. Entretanto, há livro novo para apresentar.

À procura de programa para uma terça-feira à noite? A de 30 de Janeiro coincide com a a festa do terceiro aniversário da editora Companhia das Letras, que aproveita a data para apresentar o novo livro da brasileira Fernanda Torres, que também marca presença neste encontro, e que irá ler alguns excertos da obra. A autora e actriz brasileira vai estar à conversa com Simone Duarte.

O cenário é o bar do cineteatro A Barraca e o título em destaque é A Glória e o seu Cortejo de Horrores, título lançado do outro lado do Atlântico em Novembro de 2017. O romance segue o actor de meia idade Mário Cardoso, dos tempos bem sucedidos como protagonista de telenovelas ao seu declínio, atravessando em paralelo diferentes momentos da história recente do Brasil, e ainda o Cinema Novo dos anos 60 ou a fase áurea da televisão.

No fim, há festa na pista de dança aos comandos da DJ Cláudia Marques Santos.

