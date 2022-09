Há Festa dos Planetas no Teatro Romano esta sexta-feira. E é grátis

Saturno, Júpiter e a Lua poderão ser vistos ao telescópio no terraço do Museu de Lisboa – Teatro Romano. O programa inclui conversas e outras actividades para toda a família.

Não precisa de pegar no carro e rumar ao Alqueva para fazer astroturismo. Em Lisboa também é possível – ainda que, não vale a pena negar, a capital não possa competir verdadeiramente com a média de mais de duas centenas de noites sem nuvens. Mas não faz mal. O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) dá uma ajuda. A Planetália – A Festa dos Planetas está de volta à cidade, com uma noite inteiramente dedicada a observações astronómicas e actividades em família. O evento realiza-se já esta sexta-feira, 9 de Setembro, no Teatro Romano, e a entrada é gratuita.

O programa arranca pelas 18.00, com uma palestra e conversa com o físico teórico Paulo Crawford, professor aposentado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigador do IA. Seguem-se, a partir das 19.00, uma série de actividades lúdicas, como para aprender factos curiosos sobre o universo, ou testar os seus conhecimentos, inclusive com um “Sistema Solar comestível”; bem como várias visitas guiadas.

Já entre as 19.00 e as 20.00 e as 21.00 e as 23.00, estão previstas “Conversas de Outros Mundos”, com os jovens investigadores Daniela Espadinha e João Dias, do IA, sobre as perguntas científicas que lhes ocupam os dias. Em paralelo, vão realizar-se ainda três sessões para os mais novos (às 19.00, 20.00 e 21.00) sobre “um rato que foi à lua”.

Para os mais curiosos, estão programadas actividades digitais no museu, com o acompanhamento de investigadores, a quem será possível fazer perguntas. Esta actividade será dinamizada por Diogo Quirino e Francisco Brasil, do IA e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Se o que quer é olhar lá para cima, terá de esperar até às 20.30. A partir dessa hora e até à meia-noite, o IA convida o público a familiarizar-se com os telescópios que irá disponibilizar e a fotografar, com máquina fotográfica ou telemóvel, as crateras e montanhas lunares, os anéis de Saturno, e as luas de Júpiter.

A entrada é livre, mas condicionada à capacidade do espaço, e algumas das actividades estão sujeitas a inscrição no próprio dia.

Teatro Romano, Rua de São Mamede, 3A. 21 581 8530. Sex 18.00-00.00. Grátis.

