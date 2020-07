Há golfinhos (outra vez) nas margens do Tejo

Vídeo da autarquia mostra golfinhos de regresso ao Tejo, depois do último avistamento em Junho.

Nos últimos meses, voltaram a haver registos da presença de golfinhos nas margens do Tejo. Em Junho, uma escola de vela publicou um vídeo com eles nas redes sociais, e sexta-feira voltaram a aparecer ao largo de Lisboa, junto à ponte 25 de Abril.

A Câmara de Lisboa fez um vídeo em directo, no Facebook, no qual se consegue identificar pelo menos três golfinhos a nadar nas margens do Tejo.

Desde o início da pandemia, os níveis de poluição em vários ecossistemas marinhos têm baixado drasticamente, ainda que com o retomar da actividade as análises mostrem que os valores depressa regressarão aos indicadores anteriores à pandemia.

No Douro, por exemplo, não se registavam níveis tão baixos de poluição desde os anos 1980. Mas esta semana já foi anunciado que a água regista indicadores de poluição.

+ As melhores coisas para fazer à beira-rio

Share the story