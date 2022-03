Há leituras, oficinas, jogos e não só na Festa dos Pequenos Leitores

A Biblioteca Nacional de Portugal vai celebrar o Dia Internacional do Livro Infantil com dois dias de programação para toda a família.

O Dia Internacional do Livro Infantil celebra-se todos os anos a 2 de Abril, com o intuito de promover a importância da leitura e o papel fundamental dos livros na infância. Para não deixar passar a efeméride em branco, a Biblioteca Nacional de Portugal vai abrir portas para a Festa dos Pequenos Leitores. Entre as actividades previstas, destaca-se a feira do livro infantil no jardim, além de um leque muito variado de oficinas, jogos e sessões de leitura para os mais pequenos. A entrada é livre.

A festa arranca a 2 de Abril, pelas 10.00, com a abertura da feira do livro infantil, no jardim, e da mostra “Livros da Infância dos Nossos Avós”, no átrio. Ainda de manhã, estão previstas duas oficinas, um concerto da Orquestra Tocá Rufar, jogos relacionados com o livro de Bruno Magina, Manel e Chico descobrem o teatro romano, e uma visita guiada ao Hospital dos Livros, o serviço de restauro da biblioteca – onde até a Time Out Lisboa já esteve a aprender como se recuperam alguns tesouros, do miolo à encadernação (ora, espreite no TikTok).

Já à tarde, entre as 14.30 e as 17.00, há mais jogos, oficinas e até uma sessão de autógrafos com Patrícia Furtado, autora da colecção A Bruxa Matilde. Destaca-se também, por exemplo, a leitura encenada de poemas de Fernando Pessoa, marcada para as 15.00, na livraria da Biblioteca Nacional.

No dia seguinte, 3 de Abril, a feira do livro infantil começa novamente pelas 10.00, prolongando-se até às 19.30, hora até à qual também é possível revisitar a já referida exposição dedicada aos livros que os nossos avós liam. Pelo meio, há muito para fazer, como seguir o exemplo dos Urban Sketchers, que vão passar a manhã a desenhar nos jardins, a partir das 10.00; e até ouvir, como o concerto de Inês Pupo e Gonçalo Pratas, às 11.00, ou o do Coro Infantil Regina Coeli, às 12.00.

Depois de almoço, a partir das 14.30, os mais novos vão poder aprender a desenhar letras e palavras em tabuinhas de cera como os escribas da Lisboa Romana ou os monges copistas na Idade Média, divertir-se em actividades de expressão escrita e plástica, e sentar-se a reflectir com uma sessão de histórias para toda a família. Se ainda tiverem energia, estão também previstas várias sessões de autógrafos, com Maria Inês Almeida, autora da colecção Diário de uma miúda como tu; Bruno Matos, autor da colecção A Família Monstro; e Nuno Caravela, autor da colecção O Bando das Cavernas.

Biblioteca Nacional de Portugal. Campo Grande, 83. Sex 2-Sáb 3, 10.00-19.30. Entrada livre.

