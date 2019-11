Há livros orientais que são uma pechincha no Museu do Oriente

A XII Festa do Livro do Museu do Oriente está de volta para uma edição entre 26 de Novembro e 15 de Dezembro. E é de entrada livre.

Se anda em busca de pechinchas valentes (ou talvez de um presente de Natal para aquele primo mais intelectual), fique a saber que ao longo de três semanas de feira, centenas de títulos do catálogo de edições da Fundação Oriente, incluindo obras de ficção e poesia, guias práticos e manuais de conversação, catálogos e monografias, edições críticas de fontes históricas e traduções para chinês de textos da Literatura e História portuguesa, podem ser adquiridos a preços reduzidos.

Nesta edição, e pela primeira vez, a Festa do Livro terá um género literário em destaque: a banda desenhada. A Festa decorre todos os dias, menos à segunda, entre as 10.00 e as 18.00, sendo que às sextas o horário prolonga-se até às 20.00.

Avenida Brasília, Doca de Alcântara. Ter-Dom 10.00-18.00 (à sexta-feira o horário prolonga-se até às 20.00). Entrada livre.

+ Roteiro de livrarias independentes em Lisboa