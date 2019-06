Há mais de 100 cervejas para beber no Pátio da Cerveja na Lx Factory

O Pátio da Cerveja, que se realiza entre quinta e sábado na LX Factory, é um dos maiores festivais de cerveja artesanal de Lisboa. Se não mesmo o maior. No ano passado, segundo a organização, “levou mais de 15 mil pessoas a Alcântara”. E este ano a ideia é levar ainda mais.

Vão estar lá 26 produtores nacionais e mais de uma centena de cervejas diferentes. A maior parte é de Lisboa e arredores, como a 5 e meio, 8ª Colina, Bolina, Chica, Dois Corvos, Duque, Gallas, Musa, Piratas, Rafeira, Sadina, Trevo, Trindade ou Uwaga. Do norte, chegam as portuenses Loba e Sovina, a Letra, de Braga, a Maldita, a Lovecraft e a Vadia, da zona de Aveiro. E ainda há a Barona, Sacarrabos e Velhaca, todas do Alentejo, a Mania, de Lagos, a Legend’s, da Sertã e a Rima, de Rio Maior.

Também será possível experimentar marcas europeias como a Alvinne, De Dochter van de Korenaar, De Kromme Haring, De Moersleutel, Magic Rock, Nevel, Oersoep ou To Øl.

Para quem começa a molhar o bico na cerveja artesanal, é uma oportunidade para ficar a conhecer diferentes estilos. Para os entendidos, é uma maneira de beber bem e provar as novidades sem gastar tanto dinheiro como se gastaria num bar ou numa loja.

A entrada é livre, contudo, antes de começar a beber, é preciso de comprar um copo que custa 3€ e pode ser usado durante os três dias do festival. Depois é só enchê-lo. Os preços variam de sítio para sítio e de cerveja para cerveja, mas vão andar entre os 2€ e os 4€.

E há mais coisas para fazer além de encher a cara. Para começar há uma oferta simpática de street food – são 11 stands, com tremoços, doçaria, nachos, burritos, empanadas, pitas shoarmas, cachorros, hamburgers e outras sandes. Também vai haver uma harmonização de comida e cerveja, ministrada por Filipa Oliveira do Libeerdade. A experiência custa 20€ e está limitada a 15 pessoas.

Além disso, serão anunciados os vencedores dos Ibeerian Awards, será apresentado o livro Uma Viagem pelo Mundo da Cerveja Artesanal Portuguesa, de Bruno Aquino e Domingos Quaresma, e haverá um debate cervejeiro moderado por Tiago Lopes, do podcast Quem Bebe por Gosto. Vai ainda haver uma exposição de motos, um tatuador e um barbeiro.

