Há mais de 60 concertos para ver (e ouvir) no novo canal Filmin Jazz

Miles Davis: Birth of the Cool

Para assinalar os 30 anos da morte de Miles Davis, a plataforma de streaming Filmin oferece, no dia 28 de Setembro, 60 concertos em alta definição para ver e ouvir no novo canal Filmin Jazz. Ao trompetista norte-americano juntam-se muitos outros artistas clássicos e contemporâneos.

O canal está dividido em blocos temáticos. Aretha Franklin, Nina Simone e outras grandes divas do jazz encontram-se no bloco das "Grandes Vozes". Miles Davis é um dos nomes "Lendários", a par de John Coltrane, Bill Evans, Chet Baker ou Thelonious Monk, entre outros. No separador dedicado ao "Jazz Clássico" é possível ver alguns concertos míticos. E no bloco de "Jazz Contemporâneo" estão alguns músicos que revitalizaram o género nas últimas décadas, como Avishai Cohen ou Al Jarreau.

Além dos concertos, há um documentário para ver. Em Blue Note – Uma história do Jazz Moderno (1997), o cineasta alemão Julian Benedikt conta a história de Alfred Lion e Frank Wolff, imigrantes judeus alemães e fundadores da icónica editora Blue Note, que gravaram as maiores lendas do jazz.

