Lisboa recebe festival de cinema para amantes de desporto ao ar livre

É o festival dos amantes de desporto ao ar livre. O Banff Centre Mountain Film Festival World Tour anda por mais de 40 países e, este ano, volta a passar por Portugal já no próximo sábado, 25.

O festival chegou pela primeira vez a Lisboa em 2019. A segunda edição (que não aconteceu em 2020 à conta da pandemia) chega agora pelas mãos do Heden, uma rede de espaços de coworking em Lisboa.

“Acolher, pela segunda vez, um evento com o prestígio do Banff Centre Mountain Film Festival é uma honra e uma responsabilidade que assumimos com o maior entusiasmo. Por isso, estamos empenhados em potenciar todas as condições para proporcionar a todos os participantes uma experiência única, em segurança, que traduza a essência deste grande evento internacional, ao mesmo tempo que lhe imprime um cunho português”, diz Laszlo Varga, founding partner do Heden e responsável pelo Banff em Portugal.

DR

A exibição dos filmes acontece no espaço exterior do Heden Santa Apolónia, junto ao Terminal de Cruzeiros de Lisboa. O evento arranca às 18.00 e inclui 11 curtas no programa. Uma delas é Voice Above Water, que conta a história de um pescador de 90 anos que já não consegue pescar devido ao excesso de plástico no oceano. Outro dos filmes em exibição é One Star Reviews, uma curta-metragem de um minuto sobre as críticas negativas deixadas em parques norte-americanos.

Todos os filmes giram em torno de desportos ao ar livre, promovendo a cultura desportiva, o gosto pela aventura e a preservação do ambiente. Cada curta dura no máximo 30 minutos e o festival dura cerca de duas horas, com um intervalo. Os bilhetes custam 6,97€ e podem ser comprados aqui.

