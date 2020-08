Há mais férias no Parque em Setembro

Já não sabe o que fazer com os miúdos? A Junta de Freguesia do Parque das Nações está a preparar-se para abrir mais vagas para os seus programas de férias em frente ao rio.

Diversão, mobilidade sustentável e muita adrenalina. É a proposta da Junta de Freguesia do Parque das Nações, que promove todos os Verões vários programas de férias com actividades adaptadas a diferentes faixas etárias, dos três aos 17 anos. Este ano não é excepção e vão abrir mais vagas em breve.

Se os miúdos já estão aborrecidos de fazer sempre o mesmo, talvez lhes apeteça descobrir novos recantos em frente ao rio, com peddy papers, passeios de barco, dias desportivos e até workshops de segurança rodoviária. “O aparecimento súbito do Covid-19 na nossa vida colectiva obrigou-nos a encontrar soluções criativas e, mais do que nunca, alinhadas com critérios de sustentabilidade”, escreve a Junta de Freguesia do Parque das Nações. “Reduzimos as deslocações rodoviárias ao mínimo e em contrapartida garantimos a mobilidade de forma mais suave e ambientalmente sustentável.”

O formulário de inscrições para as actividades a decorrer até ao final do mês já se encontra fechado, mas prevê-se a abertura de vagas para uma nova edição já na próxima semana. “Vamos iniciar mais um programa a 1 de Setembro e teremos novas actividades para crianças dos três aos cinco, dos seis aos nove e dos dez aos 17, inclusive uma escola para aprender a andar de bicicleta”, revela Eloísa Gomes, coordenadora da sub-unidade de Educação e Juventude.

Para mais informações, basta contactar a Junta através de e-mail (educacao@jf-parquedasnacoes.pt) ou telefone (914 591 798).

+ Palácio Fronteira volta a organizar passeios nocturnos pelos seus jardins

Share the story