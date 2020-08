Palácio Fronteira volta a organizar passeios nocturnos pelos seus jardins

A lotação destes passeios temáticos é limitada para garantir que são cumpridas as regras de segurança e higiene. As inscrições só ficam asseguradas mediante pagamento.

A Fundação das Casas de Fronteira e Alorna já tinha as suas portas abertas, mas estavam suspensos os passeios nocturnos. Estes regressam agora, a partir de dia 14 de Agosto, com visitas temáticas aos jardins do Palácio Fronteira sob a premissa “Um Jardim ao Fim do Dia”.

Para já estão agendados três passeios para os dias 14, 21 e 28 de Agosto, que serão feitos em forma de visita guiada pela historiadora de arte Ana Paula Rebelo Correia, que dará a conhecer os célebres jardins idealizados no século XVII pelo 1.º Marquês de Fronteira.

Ao longo da visita, que tira proveito (como pode ver na foto) da iluminação nocturna do espaço, os visitantes partem à descoberta dos azulejos do palácio, do seu património natural e do seu universo imaginário, composto de esculturas e iconografias mitológicas e alegóricas.

O ponto de encontro é na entrada da loja do Palácio Fronteira às 19.30, e às 19.45 terá início a visita. As inscrições nos passeios, cujo valor é de 16€, são feitas por e-mail (fcfa-cultura@fronteira-alorna.pt) e são limitadas para evitar aglomerados.

O uso de máscara é obrigatório ao longo do passeio, sendo que a organização garante que estes se encontram organizados “de modo a que os visitantes possam desfrutar sem riscos acrescidos”, lê-se em comunicado.

Largo São Domingos de Benfica, 1. 14, 21 e 28 de Agosto, 19.45. 16€.

