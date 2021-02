Há mais um baloiço panorâmico em Penafiel

O grupo Rodativa BTT instalou um baloiço panorâmico no alto do Picoto, localizado na vila de Abragão, em Penafiel. Está a mais de 500 metros de altitude e tem vista sobre o rio.

A vila de Abragão, no concelho de Penafiel, é um destino de eleição para os aficionados de BTT, trail e caminhadas, graças aos seus trilhos rurais e paisagens naturais. No Verão passado, Abragão recebeu o Baloiço da Ponte do Canal (uma ponte submersa no Rio Tâmega) na Rua de Amieiro, por iniciativa da Junta de Freguesia, e agora tem um segundo baloiço, mas nas alturas.

Com vista para o rio Tâmega, que banha esta localidade, o novo baloiço foi instalado a 540 metros de altitude, no alto do Picoto, o ponto mais elevado da vila, e chama-se Baloiço do Picoto. Uma iniciativa do Rodativa BTT, um grupo fundado em 2016 que promove actividades como BTT, trail e caminhadas em Aragão, vila situada a 12 km de Penafiel. Para chegar ao cume de Abragão tem de andar pelo menos 500 metros a pé, mas o Rodativa BTT deixa as coordenadas do Baloiço do Picoto para ninguém se perder: 41.179186,-8.227137.

©Rodativa BTT

Quando passar por Abragão, não deixe de visitar o novo Centro de Interpretação da Escultura Românica (CIER), um moderno equipamento com 300 m² que nasceu da descoberta arqueológica, em 2016, de 70 elementos de pedra com decoração românica, um estilo artístico que teve expressão na Europa entre o final do século X e as primeiras décadas do século XI. O CIER faz parte da Rota do Românico e está dividido em seis espaços temáticos: A Escultura Românica, Símbolos e Significados, Pedreiros e Escultores, Igreja de Abragão, Portal de Abragão, e Nave/Projeção.

