Há marionetas, concertos e cinema ao livre para ver em Sintra

Depois da 1.ª edição, em 2017, a Mostra Internacional de Marionetas, Máscaras e Objectos de Sintra está de regresso já este fim-de-semana à freguesia de Agualva e Mira Sintra. Além de animação de rua, a programação para esta 2.ª edição inclui um workshop de máscaras, conferências, exposições, cinema e vários espectáculos de teatro.

O Jardim da Anta, o Parque Urbano de Mira Sintra e o Largo da República, em Agualva, vão ser o palco da Mimmos, como é conhecida a Mostra Internacional de Marionetas, Máscaras e Objectos de Sintra, que decorre entre os dias 5 e 14 de Julho. A ideia é devolver o espaço público à comunidade através de uma oferta cultural diversificada, gratuita e para todas as idades.

“Enquanto associação cultural sediada num local de 'periferia', ou 'dormitório', como hoje se intitulam os centros urbanos nas fronteiras com as grandes cidades, entendemos ser necessária uma crescente descentralização da actividade cultural, para que a programação cultural não seja exclusiva destes centros”, pode ler-se no site da mostra. “Pretendemos demonstrar que a União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra, concelho de Sintra, tem também locais únicos que necessitam urgentemente de serem mais valorizados por quem os habita, visita ou neles trabalha.”

A Mimmos começa já esta sexta-feira, 5 de Julho, pela 21.00, no Largo da República, com um concerto do trio de percussão Bombolska. Para as 21.30, está marcado o espectáculo itinerante Boca de Cão, onde marionetas humanas transportam uma caixa de sons, inspirando-se nos tocadores de realejo, multi-instrumentistas e nos músicos que levam a harmonia dos sons de lés a lés. Mais tarde, às 22.20, a companhia grega Don’t Panic Puppet Theatre apresenta a peça de teatro de marionetas Do you sing in the shower?, antes dos papagaios de papel da companhia espanhola Cal y Canto tomarem as rédeas da festa, às 23.00.

No sábado, 6 de Julho, há mais um concerto dos Bombolska e quatro espectáculos para ver no Largo da República, entre as 21.00 e as 00.00, incluindo as peças Cabaret on Strings e Jovan, que também vão poder ser vistas no Parque Urbano de Mira Sintra, no dia seguinte, 7 de Julho, às 21.30 e 22.00 respectivamente. Já entre 8 e 11 de Julho, de segunda a sexta-feira, das 16.00 às 20.00, a mostra sai das ruas para a Casa da Marioneta, onde terá lugar um workshop de máscaras, com o actor Felipe Cabezas. Mas há mais.

As actividades grátis, que se prolongam até 14 de Julho, incluem ainda uma conferência sobre a arte da marioneta (dia 13, às 17.00, na Casa da Cultura Lívio de Morais) e o Cine Mimmos – Mostra Internacional de Curtas Metragens (dia 14, às 21.00, no Jardim da Anta). A programação completa pode ser consultada aqui.

Vários espaços (Agualva e Mira Sintra). De 5 a 14 de Julho. Sex (5) 21.00-00.00, Sáb (6) 21.00-00.00, Dom (7) 21.30-00.00, Seg-Qui (8 a 11 de Julho) 16.00-22.00, Sex (12) 21.30-00.00, Sáb (13) 17.00-00.00 e Dom (14) 18.00-22.00. Entrada livre.

