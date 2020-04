Há máscaras reutilizáveis a serem distribuídas pelos habitantes do centro de Lisboa

A iniciativa é da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, uma das mais centrais de Lisboa, que esta segunda-feira arrancou com uma iniciativa que leva máscaras a casa dos fregueses.

Todos os moradores de Alfama, Baixa, Castelo, Chiado, Mouraria e Sé têm agora direito a máscaras laváveis e reutilizáveis, cortesia da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, uma das mais centrais da cidade de Lisboa.

“Num período em que é fundamental evitar sair de casa, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior quer assegurar que, nas saídas imprescindíveis, a população está protegida“, lê-se num comunicado. As máscaras são entregues de forma gratuita à porta dos residentes da freguesia, “máscaras de tecido lavável e transpirável, de acordo com a norma EN 13795, com barreira microbiana e certificado para 75 lavagens”, um equipamento com certificação do Infarmed.

A entrega é feita mediante pedido para o número de telefone 21 880 2000 e cada elemento do agregado familiar tem direito a uma máscara, desde que esteja registado como eleitor na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

+ Leia grátis a revista Time In Portugal desta semana

+ Arroios vai celebrar Abril com cinco concertos online