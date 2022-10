Há Música ao Fundo do Túnel nos metros de Lisboa e do Porto

A ideia é promover a saúde mental através de um ciclo de concertos gratuitos nas duas maiores cidades do país.

No mês em que se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental, o ciclo de concertos Há Música ao Fundo do Túnel arranca em Lisboa e no Porto. Ao todo, vão ser 36 actuações durante quatro dias, divididas por seis estações de metro. A iniciativa serve para alertar a população para a importância de cuidar de si e do seu bem-estar, e é promovida pelo Ministério da Saúde.

“Num espaço que representa o pulsar de uma cidade, a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental convida as pessoas a reservarem algum tempo do seu dia para apreciarem música ao vivo, pararem a sua rotina e conectarem-se com a arte e a cultura”, lê-se em comunicado de imprensa.

No Porto, o ciclo realiza-se entre 24 e 25 de Outubro, nas estações de metro de São Bento, Bolhão e Casa da Música, com actuações de Carlos Sanches, Cauê Nardi, Coro do Hospital de Magalhães Lemos, Cravo & Canela, Débora Papa, Inah, Inóspita, João Luzia e Viola Ottomari.

Já em Lisboa, o ciclo acontece nos dias 27 e 28 de Outubro, nas estações de metro do Cais do Sodré, Marquês de Pombal e São Sebastião, com concertos de Barrué & Friends, Duda Laurent, Érika Machado, Gerardo Rodrigues, Geta, Jay Guita, Kamba, Patrícia Duarte, Rei Marte, Soul Providers, e um convidado especial surpresa.

Para mais informações, basta estar atento ao perfil de Instagram da iniciativa.

