Uma festa de electrónica e videomapping? Vem aí o Monumental Tour

Nove meses de programação depois, a Temporada Portugal-França 2022 chega ao fim. E para assinalar o momento, Lisboa vai ser palco de um espectáculo de música e luz, de acesso gratuito para o público. Chama-se Monumental Tour, combina música electrónica, património histórico e arte digital e já cirandou por alguns edifícios emblemáticos em território francês. No dia 29 de Outubro, sábado, aterra em Lisboa, mais propriamente na Praça do Município.

O conceito nasceu das mãos do DJ e produtor francês Michael Canitrot, ele próprio um dos nomes em cartaz daquela que é a primeira edição do Monumental Tour em Portugal, que conta com o patrocínio da Comissão Nacional francesa da UNESCO. Além dele, serão os portugueses Xinobi e Diana Oliveira a completar o programa.

Na fachada dos Paços do Concelho, terá lugar o espectáculo de videomapping, criado pelo colectivo de artistas visuais franceses AV-Extended para acompanhar o set de Canitrot. Quem também foi convidada a participar no espectáculo foi a artista portuguesa Vanessa Teodoro, cujo trabalho integrará as projecções, numa colaboração com o colectivo francês.

Praça do Município. Sáb 29. 20.30 (videomapping a partir das 22.30). Entrada livre

