O Cais do Sodré é o segundo bairro mais cool do mundo

Acaba de sair o ranking anual da Time Out Global que elege os bairros mais cool do mundo. O Cais do Sodré ficou na segunda posição, numa lista composta por 51 bairros espalhados pelos cinco continentes.

A Time Out está espalhada um pouco por todo o planeta e todos os anos desafia a navegação urbana a seleccionar os bairros mais cool das suas cidades. O resultado, num total de 51 bairros dos cinco continentes, ditou que o Cais do Sodré, um dos bairros mais antigos da cidade de Lisboa, é o segundo mais cool do mundo neste momento, apenas batido pelo bairro Colonia Americana, na cidade de Guadalajara, México.

"Cool" tem uma tradução difícil para português. Pode ser fixe, até pode ser fresco, mas a verdade é que o Cais do Sodré tem andado a fervilhar, com novidades a aparecer todos os dias. Além da Rua Cor-de-Rosa e do Time Out Market, verdadeiros ímanes de pessoas no bairro, estão a abrir novos restaurantes de jovens e promissores chefs e a renascer espaços nocturnos como a Pensão Amor e o Copenhaga. O bairro também voltou a dar valor à beira-rio, com a abertura dos armazéns do Cais do Gás, onde começa a nova vida dos históricos Europa, Tóquio e Jamaica. Sem contar com a cada vez mais viva Rua da Boavista, votada ao abandono durante muitos anos .

Não está a par? É para isso que aqui estamos. A edição semanal digital, e gratuita, que sai esta quarta-feira, dá-lhe as coordenadas para que não lhe passe nada ao lado no segundo bairro mais cool do mundo (o que, já agora, o faz o mais cool da Europa, já que o bairro vencedor fica do outro lado do Atlântico).

O pódio do ranking global da Time Out, que pode consultar aqui, fica completo com a Wat Bo Village, em Siem Reap, no Camboja, seguindo-se Ridgewood, em Nova Iorque, EUA. Logo a seguir vem Mile End, em Montreal, Canadá; e o Barrio Logan, em San Diego, também nos EUA.

No site da Time Out Global, para cada um dos 51 bairros encontra roteiros para um dia perfeito, um óptimo ponto de partida para começar já a planear a sua próxima viagem.

+ Lisboa é a segunda cidade europeia mais barata para uma escapadinha

+ Lisboa é a cidade eleita para acolher o EuroPride em 2025