Lisboa é a segunda cidade europeia mais barata para uma escapadinha

Os preços tendem a subir com a inflação, mas ainda há destinos baratos onde fazer uma escapadinha de Outono (ou de Inverno, ou de Verão, se quiser esperar pelo próximo). Quem o diz é o serviço de câmbio do Post Office, uma empresa britânica focada essencialmente no negócio dos correios, que todos os anos anuncia o seu “City Costs Barometer”, onde se desvendam os destinos mais baratos da Europa. Lisboa encontra-se em segundo lugar, logo a seguir a Atenas, na Grécia.

“O nosso Barómetro de Custos Citadinos ajuda a antecipar quais os destinos com o melhor custo-benefício ou os mais caros, incluindo como é que os preços mudaram no último ano”, lê-se na publicação do Post Office Travel Money, que selecionou as 20 cidades europeias favoritas dos britânicos. “Atenas e Lisboa oferecem o melhor valor para umas férias de Outono na Europa. É a primeira vez em 15 anos, desde que lançámos o barómetro, que uma cidade da Europa Ocidental tem preços mais baixos que os da Europa Oriental.”

Segundo a análise feita aos custos de viagem em cada uma das 20 cidades escolhidas, que considerou vários factores, desde o custo de duas noites num hotel de três estrelas até ao preço do transporte público local, a cidade mais barata para visitar na Europa neste exacto momento é Atenas. Uma viagem de dois dias na capital grega custa apenas 236€ por pessoa – aparentemente, os preços caíram cerca de 15%. Logo a seguir, temos Lisboa, com dois dias a custar cerca de 248€, apesar de os preços na capital portuguesa terem aumentado 21% no último ano.

O top 10 inclui ainda Cracóvia, na Polónia (249€); Riga, na Letónia (251€); Budapeste, na Hungria (252€); Praga, na República Checa (283€); Madrid, em Espanha (340€); Berlim, na Alemanha (361€); Dubrovnik, na Croácia (362€); e Roma, em Itália (395€). Para mais informações, basta consultar o PDF partilhado na publicação do Post Office Travel Money, que discrimina o valor de todos os itens que, somados, resultaram no valor usado para criar o ranking.

