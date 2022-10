Plataforma de streaming gratuita aposta no cinema falado em português

Foi lançada na última quinta-feira a NOVOCINE, uma nova plataforma de streaming dedicada ao cinema falado em português. Fundada pelos cineastas portugueses Afonso Mota e Madalena Fragoso, que se têm dedicado à produção e realização de filmes independentes, é de acesso é gratuito, não pede registo e todos são livres de partilhar as obras que lá vão sendo disponibilizadas.

A ideia central deste projecto é a divulgação de filmes independentes que tiveram poucas oportunidades de serem vistos pelo público – ou porque não tinham uma estrutura de distribuição, porque estiveram pouco tempo no circuito de festivais ou mesmo porque ficaram esquecidos no tempo. Sejam curtas ou longas-metragens, documentários ou obras de ficção, com imagem real ou animada, aqui não há restrições de género ou duração, numa plataforma que quer também ser um arquivo aberto que, a cada partilha, vai sendo enriquecido. Ou seja, sempre que um novo filme fica disponível, o anterior desaparece, mas no separador "Arquivo" ficará disponível o conteúdo extra a ele associado, além da sinopse e ficha-técnica.

É a cada 20 dias que a NOVOCINE disponibiliza uma nova produção e os filmes são sempre acompanhados por conteúdos adicionais, que tanto podem ser um texto sobre o filme ou uma conversa com os realizadores, que até podem propor, por exemplo, um link para a banda-sonora do filme ou extras relacionados, num projecto que promove a intervenção dos autores dos filmes na construção do site, com elementos visuais, sonoros ou escritos. Além disso, os autores de cada obra são pagos para mostrar o seu trabalho, graças ao apoio Ad Hoc do Instituto do Cinema e Audiovisual e também do Programa Garantir Cultura.

©DR A Casa e os Cães (2019), realizado por Madalena Fragoso e Margarida Meneses

A escolha para o primeiro filme, que pode ver na plataforma até 17 de Outubro, é, como descreve Afonso Mota à Time Out, uma espécie de “slow opening”, além de uma obra que é próxima dos dois fundadores do projecto: A Casa e os Cães (2019), realizado por Madalena Fragoso e Margarida Meneses e que contou com Afonso na equipa técnica. Um filme gravado por cinco amigos que, ao longo de cinco anos, filmaram as suas vidas e que chegaram a partilhar uma casa, “tomada pela especulação”, durante um ano. Associado ao filme, foi disponibilizado um texto assinado pela cantora e compositora Maria Reis, que também dá voz a Madalena Fragoso. Sobre o filme, a realizadora responde à Time Out: “Foi realizado por mim e pela Margarida, mas é assinado por um grande grupo de amigos. Teve duas exibições em Lisboa e uma no Porto e quando foi visto foi muito acarinhado”, recorda, sublinhando o desejo de que agora seja mais “falado, discutido e partilhado”.

O nome do segundo filme é ainda uma surpresa, apesar de já terem planeadas as exibições dos seis próximos meses. Revelam, no entanto, que vem do Brasil, passa-se noutra época, é uma longa-metragem e “altamente diferente”, garante Afonso. "Temos dado mais preferência a filmes que não tiveram tantas hipóteses de serem vistos", explica o cineasta, adiantando que, brevemente, irão adicionar a opção para submissão de filmes directamente na plataforma. E não fecha a possibilidade a parcerias que permitam a exibição de filmes em salas físicas. Apesar de estar totalmente dedicada às produções faladas em português, a NOVOCINE está também traduzida em língua inglesa, uma forma de ampliar a audiência, já que é possível adicionar aos filmes legendas na língua de sua majestade.

