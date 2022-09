Música, cinema, teatro e duas novas exposições. A 5 de Outubro, é tudo grátis no maat

O Maat – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia abriu portas pela primeira vez a 5 de Outubro de 2016 e, agora, celebra o sexto ano de existência com um dia aberto à comunidade – que, segundo a organização, é “quem participa e quem constrói o museu”. No feriado de quarta-feira, 5 de Outubro, entre as 10.00 e as 19.00, o maat terá entrada livre e programação especial aberta ao público. Visitas guiadas às exposições, concertos, projecções de filmes, performances e oficinas dedicadas aos mais novos são algumas das actividades que vão ocupar todo o dia.



Na mesma data da comemoração do sexto aniversário, estreiam-se duas novas exposições no edifício do maat: “Exist/Resist – Obras de Didier Fiúza Faustino: 1995-2022” e “Prémio Novos Artistas Fundação EDP 2022”, que ficam patentes até Março e Fevereiro de 2023, respectivamente. Estas juntam-se a “Retroactivar”, a exposição integrada na Trienal de Arquitectura de Lisboa 2022, “Arte Cibernética. Obras da Coleção Itaú Cultural”, “48 artistas, 48 anos de liberdade” e “Nuno Cera. Luzes Distantes”. Durante o dia 5, todas as exposições terão visitas orientadas com especialistas, com lotação máxima de 20 pessoas. Os horários, assim como a programação completa, podem ser consultados aqui.



Entre a programação, que inclui mais de 30 actividades, destacam-se também os sete concertos que se dividem entre o maat e a Central Tejo (ou Museu da Electricidade). O primeiro é da responsabilidade da Academia de Música Urbana Skoola e acontece logo pelas 10.00, na Central Tejo. Segue-se o concerto “Morada” dos CUSCA – Cultura e Comunidade às 10.30, no maat, e com repetição às 13.30, na Central Tejo. Também a Escola de Jazz Luiz Villas-Boas do Hot Club de Portugal tem três actuações programadas, às 11.30, 15.30 e 18.30, as duas primeiras no maat e a última na Central Tejo. Por último, o Conservatório Nacional de Música é responsável por três concertos diferentes que se podem ouvir às 12.30 e 14.30, no maat, e às 16.30, na Central Tejo.



Para famílias e crianças, há quatro oficinas também distribuídas pelo maat e a antiga fábrica de electricidade. A Oficina de Arquitetura Hágua, para crianças entre os seis e os 12 anos, acontece às 11.00. Na hora seguinte, as famílias podem participar na Oficina de Ciência: Carrinhos Solares. Pelas 15.00, acontece a Oficina de Arte e Robótica: Artboot, pensada para miúdos dos sete aos 13 anos. Segue-se a Oficina de Crianças: maat à Descoberta, às 16.00, dos quatro aos 11 anos. Além destas actividades para pôr as mãos na massa, há ainda duas performances do LU.CA – Teatro Luís de Camões: Impossível, de Catarina Sobral, às 11.00, e Válvula, de António Jorge Gonçalves, às 17.30. Ambas as sessões acontecem na Sala dos Geradores, na Central Tejo, com lotação máxima de 50 pessoas.



Até ao final do dia aberto, a Sala Cinzeiro 8, na Central Tejo, transforma-se numa sala de cinema gratuita onde serão exibidas curtas-metragens sobre temas ligados à arquitectura, urbanismo e design.



Todas as actividades incluídas nas celebrações do sexto aniversário do maat não necessitam de inscrição prévia. Contudo, para garantir a presença nas performances, visitas, oficinas e conversas com lotação limitada a organização recomenda “chegar um pouco antes da hora de início”.



