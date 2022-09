Noite dos Investigadores toma Lisboa de assalto com mais de 100 actividades grátis

A Noite Europeia dos Investigadores regressa a 30 de Setembro, com actividades online e presenciais para todas as idades.

Poderá a ciência ser mais sustentável e inclusiva? É o que se vai tentar descobrir na próxima Noite Europeia dos Investigadores. A edição deste ano está marcada para a última sexta-feira de Setembro, dia 30, em 25 países diferentes. Em Portugal, a programação acontece online e presencialmente, em Braga, Coimbra, Évora e Lisboa. Na capital, a iniciativa é coordenada pelo Museu de História Natural e da Ciência, mas as actividades estendem-se a outros espaços, como o Jardim Botânico de Lisboa e o Jardim do Príncipe Real.

À semelhança do ano passado, estão previstas mais de uma centena de actividades, desde demonstrações científicas e oficinas práticas até conversas informais e animação de rua. Destaca-se, como habitualmente, o sempre popular Bioblitz, que junta cidadãos, cientistas e naturalistas para uma importante missão: recolher dados úteis para a ciência e conservação da natureza através do registo do maior número de espécies num determinado local e período de tempo.

A programação completa ainda não foi anunciada, mas já se sabe, por exemplo, que o UNIARQ (o centro de arqueologia da Universidade de Lisboa) vai convidar o público a conhecer melhor o património arqueológico português através de jogos-descoberta; o MARE (o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade Nova de Lisboa) vai mostrar de onde vêm e o que são os microplásticos, que tanto afectam a vida e os ecossistemas marinhos; e os investigadores do projecto DUNES, do Centro de História da Universidade de Lisboa, vão estar disponíveis para speed dates.

Já no Pavilhão do Conhecimento, a festa começa às 18.00 e prolonga-se até à meia-noite. A ideia é dar a conhecer as paixões – inclusive as pouco científicas – de quem faz ciência em Portugal. Além do concerto de abertura, com uma banda de jazz, e de outros momentos musicais, o programa conta com conversas, jogos, workshops de cozinha, lições sobre orquídeas silvestres, artes marciais e até “Conversas embarcadas”, em passeios de catamarã, que partem do pavilhão e vão até Fundação Champalimaud. O encerramento fica a cargo do DJ Bart, um cientista-cidadão.

Se estiver com vontade de fazer uma escapadinha científica, o Instituto Politécnico de Setúbal vai levar a ciência até ao centro histórico da cidade. Entre as 17.00 e as 23.00, o espaço multiusos da Praça do Bocage servirá de palco para um conjunto de actividades para todas as idades, como uma oficina de introdução à ilustração científica e conversas informais à volta de diferentes temas, como as espécies de ostras da região do Sado e Mira. A programação inclui ainda música pelas ruas da Baixa de Setúbal e estende-se também à Casa da Cultura e aos arcos do edifício dos Paços do Concelho.

Vários locais. Sex 30. 17.00. Grátis

+ Este festival traz ao Castelo de São Jorge as artes tradicionais portuguesas

+ Amoreiras 360º Panoramic View e Reservatório da Mãe d’Água abrem para visitas gratuitas