Amoreiras 360º Panoramic View e Reservatório da Mãe d’Água abrem para visitas gratuitas

No âmbito das Jornadas Europeias do Património, a 23 de Setembro, o Amoreiras 360° Panoramic View e o Museu da Água – Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras irão abrir as portas para visitas conjuntas aos dois espaços, com entrada gratuita.

O moderno Amoreiras 360º Panoramic View, um dos miradouros artificiais mais altos da cidade, e o histórico Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras juntaram-se para oferecer visitas gratuitas conjuntas aos dois espaços. A iniciativa acontece a 23 de Setembro, uma sexta-feira, o dia de arranque das Jornadas Europeias do Património.

As visitas acontecem às 18.00, no miradouro do Amoreiras Shopping Center, e às 18.30 no reservatório mais antigo da cidade, uma obra que começou a ser construída em 1746 e que é hoje um dos pólos do Museu da Água. Os grupos participantes terão no máximo 30 pessoas e a marcação é obrigatória para ninguém ficar pendurado. Pode ser feita por telefone (218 100 215) ou por email (mda.epal@adp.pt)

As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia, juntando mais de 50 países com o objectivo de sensibilizar os cidadãos para a importância da salvaguarda do património, este ano sob o tema Património Sustentável.

Amoreiras 360º Panoramic View; Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras. Sex 23. 18.00 e 18.30. Grátis

+ Visitas nocturnas recriam dia-a-dia dos frades no Convento dos Capuchos

+ Este festival traz ao Castelo de São Jorge as artes tradicionais portuguesas