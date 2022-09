Visitas nocturnas recriam dia-a-dia dos frades no Convento dos Capuchos

“O Convento dos Capuchos Vivo” é o nome da iniciativa da Parques de Sintra que vai proporcionar aos visitantes uma experiência única. Trata-se de um conjunto de visitas guiadas a decorrer apenas a 23 de Setembro, dia em que serão recriados ambientes de outrora com ajuda de figurantes.

Ao longo da visita acompanhada por um guia, os participantes poderão percorrer os vários espaços do convento e vislumbrar algumas cenas do quotidiano aqui vividas por várias gerações de frades franciscanos durante quase 300 anos, entre trabalho e orações, quase sempre em comunhão com a natureza. No final da visita será oferecido um “chá reconfortante”, promete a organização. As visitas guiadas estarão limitadas a 15 participantes por sessão, cada uma com a duração de uma hora e meia, estando disponíveis em seis horários, entre as 18.00 e as 21.00.

Fotografia: José Marques Silva Convento dos Capuchos

A história do Convento dos Capuchos remonta ao século XVI. Também conhecido como Convento da Cortiça e caracterizado por uma arquitectura bastante despojada, foi casa de frades franciscanos durante vários séculos até à extinção das Ordens Religiosas em 1834, altura em que foi deixado ao abandono. Alguns anos depois foi parar a mãos de nobres portugueses até ser adquirido pelo Estado nos anos 40 do século passado. Desde 2000 que é gerido pela Parques de Sintra, empresa de capitais públicos que em 2013 iniciou a requalificação deste monumento.

A experiência “O Convento dos Capuchos Vivo” integra uma programação especial promovida pela Parques de Sintra até dia 1 de Outubro, por ocasião da conquista do Prémio da União Europeia para o Património Cultural/ Prémio Europa Nostra 2022, na categoria Conservação e Reutilização Adaptativa.

Convento dos Capuchos (Sintra). 23 de Setembro (sexta-feira). 18.00-21.00. Bilhetes: 30€ (10€ para jovens entre os seis e os 17 anos). www.parquesdesintra.pt

