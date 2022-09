Primeira edição da Open House Arqueologia abre portas à história de Lisboa

No próximo fim-de-semana, vai poder mergulhar no passado de Lisboa em visitas guiadas a locais que nem sonha que existem.

O Museu de Lisboa – Teatro Romano organiza no fim-de-semana de 17 e 18 de Setembro o Open House Arqueologia, com visitas guiadas a onze locais habitualmente vedados ao público.

Pela primeira vez, casas particulares, lojas e hotéis que têm estes tesouros no seu interior vão abrir as portas aos lisboetas, que assim vão poder ver vestígios arqueológicos romanos (como as termas públicas na Rua das Pedras Negras) e islâmicos (na Rua de São Mamede) e outros de séculos mais recentes, como uma casa seiscentista no largo da Sé ou uma rua do século XVII.

As visitas são gratuitas, bastando inscrição através do mail reservas@museudelisboa.pt ou do telefone 21 581 8530. O programa completa, com locais, datas e horários é o seguinte.

Vestígios dos séculos XVI e XVII

Hotel Santiago Alfama, Rua de Santiago, 10-12

18 SET | 10h – 10h30 e 16h – 16h30

Fornos do século XIX

Hotel Memmo Alfama, Tv. Merceeiras, 27

17 e 18 SET | 11h30 – 12h e 15h – 15h30

Pavimento de um templo romano

Casa particular, Rua da Saudade, 6

17 SET | 11h – 11h30

18 SET | 15.30 – 16h

Bancadas do Teatro Romano

R/C da Rua da Saudade, 26

17 SET | 12 – 12h30

18 SET | 16h30 – 17h

Sistema de escoamento hidráulico

Museu do Aljube, Rua Augusto Rosa, 42

17 SET | 16.30 – 17h

18 SET | 10.30 – 11h



Torre da muralha medieval

Casa particular, Rua de São Mamede 18

17 SET | 16h – 16h30

18 SET| 12h – 12h30



Vestígios romanos, islâmicos e do século XVIII

Casa particular, Rua de São Mamede, 9

17 SET | 15h30 – 16h

18 SET | 11h – 11h30



Termas públicas romanas

Rua das Pedras Negras 26

17 e 18 SET | 10h – 10h30 e 14h – 14h30

Um tanque de salga

Loja Napoleão, Rua dos Fanqueiros, 72-76

17 SET | 12h30 – 13h e 18h – 18h30



Uma casa seiscentista

Largo da Sé, Jardim Augusto Rosa

17 SET | 17h – 17h30

18 SET | 12h30 – 13h

Uma rua do século XVII

Museu de Lisboa - Teatro Romano

Rua de São Mamede 3A

17 SET | 17h30 – 18h

18 SET | 17h – 17h30

