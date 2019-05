Há música para ouvir este fim-de-semana na Quinta da Regaleira

Este fim-de-semana a música invade a Quinta da Regaleira. Conte com o projecto musical Universus Ensemble, de natureza jazzística, e um recital de espineta pelo Sintra Estúdio de Ópera, para ouvir e ver em família. Já não tem desculpa para ficar a vegetar em casa.

O Palácio da Quinta da Regaleira prepara-se para escutar a obra musical, que é também uma obra literária, do Universus Ensemble, composto por Luís Martins (saxofone), Carlota Pimenta (violino), Luís Sá Pessoa (violoncelo), Osvaldo Pegudo (percurssão) e José Freire (teclas). No dia 25 de Maio, pelas 16.00, será apresentado um alinhamento de temas originais instrumentais que se afiguram como ilustrações sonoras das matérias abordadas em livro. Mas a música não pára por aí.

No dia seguinte, 26 de Maio, à mesma hora, a Sala Renascença recebe Jenny Silvestre, do Sintra Estúdio de Ópera, para um recital de música barroca com espineta, instrumento musical de cordas beliscadas, dotado de teclado, da família dos cravos. Este concerto insere-se no Ciclo Música na Regaleira, a decorrer até ao final do ano, no segundo e quarto domingo de cada mês.

O valor dos bilhetes para poder assistir aos concertos está incluído no acesso à Quinta da Regaleira, cujo preço varia entre os 5€ e os 8€ (gratuito para pessoas com mais de 80 anos).

