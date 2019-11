Há novidades para descobrir no mundo faz-de-conta da Kidzania

Em dias de chuva, nada como trocar o mundo de verdade pelo pequeno mundo da Kidzania, que agora tem uma agência de seguros ou uma clínica dentária. Fomos experimentar novas profissões e voltámos como jornalistas para contar tudo.

O que é um seguro? Como se constrói uma consola? O que faz um barista? Como aparecem as cáries? A curiosidade das crianças não tem limites e nem sempre é fácil responder a todas as suas perguntas. O mundo faz-de-conta da Kidzania dá uma ajuda e as novidades mais recentes da casa estão preparadas para, de forma muito prática, esclarecer estas e outras tantas questões relacionadas com seguros, engenharia electrónica, café e medicina dentária. É que nos últimos tempos, a cidade em ponto pequeno na Amadora recebeu uma agência de seguros, um laboratório para engenheiros de design, um bar de café e uma clínica de dentista.

Na CA Vida, os mais novos têm 25 minutos para angariar clientes, dinamizar produtos da companhia ou subscrever seguros para ter benefícios e descontos noutras actividades da Kidzania. Eles são mais do tipo engenhocas? Então podem trocar o balcão da seguradora e a gravatinha pelo Nintento Labo, um laboratório com workshops para criar, desenhar e jogar com consolas informáticas. Com uma série de kits faça-você-mesmo, eles podem transformar peças de cartão em capacetes de realidade virtual ou pianos de 13 teclas, que depois ganham vida combinados com uma consola.

Se estivéssemos a falar de adultos, provavelmente estava mais que na hora de beber um cafezinho. Graças ao novo Qafé Bar, desta vez o ritual não fica reservado aos mais velhos – e quem sabe os miúdos não saem da Kidzania a dizer que querem ser baristas. O espaço da Delta Q tem uma lista de cocktails onde a estrela é uma bebida da marca pensada para os mais novos. Eles podem beber – ou fazer.

DR

Hora de vestir a bata branca e descobrir a clínica dentária Smile.up, um espaço que além de consciencializar os pequenos para a importância da higiene oral, os deixa pôr as mãos na massa e explorar a boca do manequim deitado na cadeira de dentista, pôr massa e um molde com flúor.

DR

Mas então a vida dos adultos é só isto? Trabalhar, trabalhar, trabalhar? Não têm tempos livres? Não se divertem nem um bocadinho? Divertem pois, e a replicar os escape rooms que se multiplicam pela cidade, a Kidzania tem ainda mais uma novidade: o escape game que dá uma missão na selva aos exploradores para eles salvarem a fábrica d’O Bongo em apenas meia hora.

Kidzania. Centro Comercial UBBO, Loja 1054, Avenida Cruzeiro Seixas, 7, Amadora. Fins-de-semana 11.00-19.00. A partir de 14,50€.

