Há novos tours em Lisboa para seguir com um guia e uma app

As Vox City Walks, disponíveis um pouco por todo o mundo, chegaram a Lisboa com o Outono. E com uma app.

Os passeios a pé pela cidade regressam às ruas em força, numa altura em que o turismo começa a recuperar o tempo perdido. Uma das novidades chama-se Vox City Walks e chegou a Lisboa pelas mãos da Boost, a empresa que pôs a circular em Lisboa os GoCars, aqueles carrinhos amarelos descapotáveis, aos quais se juntaram bicicletas, segways, tuk tuks e até um carocha para passeios mais longos.

Os novos Vox City Walks são passeios guiados pela cidade divididos por três rotas diferentes que funcionam em modo hop-on hop-off. A Rota Azul anda por por Alfama; a Vermelha, pela Baixa-Chiado; e a Roxa, pelo Bairro Alto e Cais do Sodré. Há ainda uma Verde, feita ao gosto do freguês com a ajuda da app oficial da Vox City Walks. Ao todo, reúnem mais de 100 pontos de interesse por toda a cidade.

©Time Out Uma minhota dá as boas-vindas aos participantes dos passeios. E tem água no cesto.

Para ir passear com eles só tem de descarregar a app, fazer a reserva, pagar e fazer-se à rua acompanhado pelos guias de serviço. Ao longo do percurso, e se o grupo for grande, pode seguir a voz do guia com a ajuda da própria app, que tem um mapa com todos os percursos que pode consultar durante os 12 meses após o pagamento. Um miminho para os clientes que se podem juntar ao passeio em qualquer um dos pontos assinalados no mapa.

E há três opções de bilhete: um passe de 24 horas por 20€; 48 horas por 23€; e 72€ por 25€. Ou seja, tem um limite de tempo para decidir que rotas escolher e a que horas se encontrar com o guia e respectivo grupo. O guia está georreferenciado e aparece sempre uma fotografia no mapa da app com a sua localização.

Por enquanto os tours ainda não estão disponíveis em português, o que só irá acontecer ao longo de 2022, mas para já pode acompanhar o percurso em em inglês, espanhol, italiano, francês e alemão. No Porto, o lançamento está planeado para o dia 1 de Abril do próximo ano.

+ Lisboa é a “Cidade Mais Desejada a Curta Distância”

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana