Lisboa é a “Cidade Mais Desejada a Curta Distância”

Lisboa é considerada a “Cidade Mais Desejada a Curta Distância”. A distinção foi feita pela revista Wanderlust, que este ano comemora a 20.ª edição dos seus prémios do público, entregues na passada terça-feira, 2 de Novembro, no Palácio de Kensington, em Londres. “Numa das cidades mais antigas do mundo, há sempre algo novo para descobrir. Possui castelos históricos, palácios e igrejas, bem como o título de European Green Capital 2020, o que a faz uma vencedora adequada para um prémio Wanderlust”, refere a organização em comunicado.

Segundo o Turismo de Lisboa, este prémio tem especial relevância nesta fase pós-pandemia, em que os fluxos turísticos, nomeadamente do Reino Unido, começam a entrar numa fase de recuperação. Além da capital portuguesa, a lista de cidades mais desejadas a curta distância inclui Sevilha (Espanha), Tiblisi (Geórgia), Marraquexe (Marrocos), Dubrovnik (Croácia), Bolonha (Itália), Tallinn (Estónia), Salzburgo (Áustria), Estocolmo (Suécia) e São Petersburgo (Rússia).

Numa outra lista, a de países mais desejados a curta distância, Portugal surge em 7.º lugar. Em 1.º lugar está França, seguida da Itália e da Islândia. Mas há mais. Num top exclusivamente dedicado a arquipélagos, os Açores são a 2.ª região mais procurada – em primeiro lugar, surgem as ilhas gregas. Já entre os guias especializados também se encontra uma presença nacional: Marta Côrte-Real, profissional de visitas guiadas, vem credenciada como integrante da rede Tours by Locals.

Entre os destinos vencedores dos prémios, contam-se ainda Austrália, Singapura e Colúmbia Britânica, respectivamente país, cidade e região mais desejados a longa distância. Quanto ao prémio de personalidade do ano, o escolhido foi o jornalista de viagens e apresentador televisivo Simon Reeve, que há muitos anos se dedica a aventuras pelo mundo, transmitidas pela BBC, e lançou recentemente um novo livro, Journeys to Impossible Places: In Life and Every Adventure.

