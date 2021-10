World Travel Awards. Portugal vence 26 prémios e quatro vieram para Lisboa

Os dedos das mãos e dos pés não são suficientes para contar os prémios que Portugal recebeu na última edição dos World Travel Awards, conhecidos como os “Óscares do Turismo”. O Algarve, os Açores e a Madeira brilharam na entrega de prémios, que decorreu esta sexta-feira, 22 de Outubro. Mas o país contou com muitos mais vencedores em várias outras categorias, desde destinos, hotéis e resorts, a companhias áreas e até portos de cruzeiro.

Criados em 1993, os World Travel Awards reconhecem os melhores exemplos de boas práticas no sector do turismo à escala global. Os prémios atribuídos são resultado de uma votação online por parte do público em geral, ao qual se juntam 200 mil profissionais do sector turístico, oriundos de 160 países. Este ano, Portugal e as empresas nacionais estavam nomeadas para cerca de 50 categorias, tendo conseguido a distinção em 26.

Entre os vários prémios arrecadados, destacam-se o de Melhor Destino de Turismo de Aventura para a Região Autónoma dos Açores, o de Melhor Destino de Praia para o Algarve, o de Melhor Destino Insular para a Região Autónoma da Madeira e o de Melhor Administração Turística para o Turismo de Portugal. Os Passadiços do Paiva também conquistaram duas distinções, a de Melhor Atracção de Turismo de Aventura e a de Melhor Desenvolvimento Turístico. Complementar aos passadiços, a nova ponte suspensa 516 Arouca foi distinguida como Melhor Projecto de Desenvolvimento Turístico.

Já em Lisboa, além do Melhor Porto de Cruzeiros (o Terminal de Cruzeiros de Lisboa), estão três dos melhores hotéis da Europa. O 1908 Design Hotel, no Intendente, é o Melhor Design Hotel. O Pestana CR7, na Baixa, o Melhor Hotel Lifestyle e o Valverde Hotel, na Avenida da Liberdade, o Melhor Hotel Boutique de Luxo. Este último sofreu obras de expansão este ano, tendo reaberto no Verão com novo um restaurante, bar e piscina.

Conheça todos os prémios arrecadados por Portugal a nível europeu na edição de 2021 dos World Travel Awards:

Melhor Destino Aventura: Açores

Açores Melhor Destino Insular: Madeira

Madeira Melhor Destino de Praia: Algarve

Algarve Melhor Atracção Aventura: Passadiços do Paiva

Passadiços do Paiva Melhor Desenvolvimento Turístico: Passadiços do Paiva

Passadiços do Paiva Melhor Projeto de Desenvolvimento Turístico: 516 Arouca Ponte Suspensa

516 Arouca Ponte Suspensa Melhor Companhia Aérea a voar para África: TAP

TAP Melhor Companhia Aérea a voar para a América do Sul: TAP

TAP Melhor Companhia de Cruzeiros: Douro Azul

Douro Azul Melhor Porto de Cruzeiros: Porto de Lisboa

Porto de Lisboa Melhor Gestora de Turismo Pública: Turismo de Portugal

Turismo de Portugal Melhor Resort Tudo Incluído: Club Med da Balaia, Algarve

Club Med da Balaia, Algarve Melhor Design Hotel: 1908 Design Hotel, Lisboa

1908 Design Hotel, Lisboa Melhor Resort de Ilha: Saccharum Resort & Spa, Madeira

Saccharum Resort & Spa, Madeira Melhor Hotel Lifestyle: Pestana CR7 Lisboa

Pestana CR7 Lisboa Melhor Resort Lifestyle: Conrad Algarve

Conrad Algarve Melhor Hotel Boutique de Luxo: Valverde Hotel, Lisboa

Valverde Hotel, Lisboa Melhor Hotel de Villas de Luxo: Vila Vita Parc, Algarve

Vila Vita Parc, Algarve Melhor Resort Lifestyle de Luxo: The Lake Spa Resort, Algarve

The Lake Spa Resort, Algarve Melhor Resort de Villas de Luxo: Dunas Douradas Beach Club, Algarve

Dunas Douradas Beach Club, Algarve Melhor Resort de Desporto: Cascade Wellness Resort, Algarve

Cascade Wellness Resort, Algarve Melhor Resort de Villas: Martinhal Sagres Beach Family Resort, Algarve

Martinhal Sagres Beach Family Resort, Algarve Melhor Hotel em Região Vinhateira: L’AND Vineyards, Montemor-o-Novo

L’AND Vineyards, Montemor-o-Novo Melhor Resort Romântico: Monte Santo Resort, Algarve

Monte Santo Resort, Algarve Melhor Operador de Hotéis Boutique: Amazing Evolution

Amazing Evolution Turismo Responsável: Dark Sky Alqueva

+ Ocean, no Algarve, é o melhor restaurante de luxo do mundo

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana