Ocean, no Algarve, é o melhor restaurante de luxo do mundo

Restaurante do hotel de luxo Vila Vita Parc Resort & Spa conquistou o título de "The Global Restaurant of the Year 2021" nos The World Luxury Awards.

É um dos restaurantes mais cobiçados no país, comandado pelo austríaco Hans Neuner e com duas estrelas Michelin desde 2011. O Ocean, no Vila Vita Parc Resort & Spa, em Porches, no Algarve, conquistou o título de melhor restaurante de luxo do mundo nos World Luxury Awards.

“Criado há 13 anos e localizado no Vila Vita Parc Resort & Spa, o restaurante Ocean oferece vistas espectaculares sobre o Atlântico e a combinação perfeita entre comida sublime, serviço impecável e uma atmosfera casual e elegante, com a autenticidade gastronómica portuguesa no centro de tudo”, destaca o site dos prémios que tem como objectivo reconhecer estabelecimentos a nível mundial, nas áreas do turismo, restauração e lazer, pela excelência do serviço que prestam.

Além de ter sido distinguido na categoria “The Global Restaurant of the Year 2021”, o Ocean venceu ainda o prémio de “Best Locally Sourced Produce Menu”.

Em comunicado do hotel de cinco estrelas, lê-se que “esta distinção máxima teve como base o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo chef Hans Neuner, que este ano propõe um menu inspirado nas ilhas dos Açores, da Madeira e de São Tomé”. “E convida a navegarmos com ele entre pratos tradicionais, ingredientes típicos, sublinhando também a riqueza dos sabores trazidos pelas caravelas da expansão portuguesa e a influência gastronómica que daí ficou em cada ilha.”

Neuner já tinha sido apontado, em Setembro, como um dos melhores chefs do mundo. Nos The Best Chef Awards, o austríaco surgiu na 50.ª posição. O menu de degustação, com 13 momentos, tem o preço de 210€ (140€ a harmonização de vinhos).

Para o director de marketing dos World Luxury Awards, Michael Hunter-Smith, “o verdadeiro luxo não é facilmente alcançado”. “É preciso eficiência de topo e equipas dedicadas que estão dispostas a ir mais além. Esta é a definição de luxo. É o que faz os vencedores brilhar”, disse, citado no comunicado do Vila Vita Parc Resort & Spa.

Os vencedores destes prémios são votados por um painel composto por mais de cem mil viajantes, hóspedes e players da indústria.

