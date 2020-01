Há obras de Picasso para ver em Algés numa exposição grátis

“Picasso. Mestre Universal” inaugura a 25 de Janeiro, no Palácio Anjos, onde estará patente até ao final de Abril. A exposição, de entrada livre , reúne desenhos, cerâmicas e litografias, todas provenientes de colecções particulares.

É fã do cubismo? Entre 25 de Janeiro e 30 de Abril, poderá ver, sem ter de abrir os cordões à bolsa, várias obras do pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973), um dos precursores deste movimento artístico. A proposta é do Município de Oeiras, responsável pela organização da exposição, em parceria com a c2c Creación y Gestión de Proyectos Culturales e a Fundação Fran Daurel.

“Nesta exposição, com curadoria de Helena Alonso, uma cuidadosa selecção de obras manifesta as inúmeras conexões que o artista estabelece entre a cerâmica, o desenho e a gravura, sem esquecer que a literatura e a palavra vinculam toda a sua obra”, lê-se em nota da Câmara Municipal de Oeiras, partilhada no site da autarquia.

As peças, que provêm de colecções particulares, como a Colecção Fran Daurel e a Colecção Mouvant, vão desde a primeira série gráfica, a “Suite dos Saltimbancos”, criada entre 1904 e 1906, até um exemplar daquela que é conhecida como a sua última produção em cerâmica, datada de Março de 1971, apenas dois anos antes da sua morte.

A exposição, que poderá ser visitada de terça-feira a domingo, conta ainda com um vasto conjunto de cerâmicas, que Picasso realizou ao longo da sua vida, e a “Suite Sable Mouvant”, uma série de litografias “que exemplificam a colaboração de Picasso com os poetas mais importantes das vanguardas”.

Palácio Anjos. Ter-Sex 10.00-18.00 e Sáb-Dom 12.00-18.00. Grátis.

+ Exposições em Lisboa para visitar este fim-de-semana