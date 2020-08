Há oficinas e ateliês no Museu da Farmácia todos os sábados de Setembro

A “Brigada Antivírus” do Museu da Farmácia continua em força com ateliês educativos para os mais novos. Mas Setembro traz mais uma novidade: oficinas de máscaras.

O Museu da Farmácia criou a sua “Brigada Antivírus” em Junho, com os primeiros ateliês para crianças a partir dos cinco anos. Em Setembro, as sessões educativas para pais e filhos continuam e vão haver também oficinas de máscaras todos os sábados.

A primeira oficina está marcada para 5 de Setembro. Esta actividade, que se repete no dia 19, começa com uma visita guiada à exposição “Um Mundo de Máscara”, que permite às crianças a partir dos cinco anos conhecer as várias utilizações das máscaras ao longo da história da humanidade. Depois disso, os miúdos vão ter oportunidade de decorar a sua própria máscara, que podem levar para casa, com base na sua imaginação e utilizando diversos materiais coloridos.

Já o ateliê “Brigada Antivírus” tem sessões programadas, em Lisboa e no Porto, nos dias 12 e 26 de Setembro. O objectivo é o mesmo dos eventos anteriores: ensinar às crianças como os vírus se transmitem, formas de evitar a contaminação por microrganismos e a razão pela qual devemos cobrir a boca e o nariz quando espirramos ou tossimos. De seguida, os miúdos são convidados a transformarem-se em verdadeiros cientistas e fabricam o seu próprio álcool gel, que também vão poder levar para casa.

Para participar nestas actividades (5€), é necessária uma pré-inscrição através de e-mail (museudafarmacia@anf.pt). As crianças têm sempre de estar acompanhadas por um adulto.

Museu da Farmácia Lisboa (Rua Mal. Saldanha, 1) e Porto (Rua Eng. Ferreira Dias, 728). Para crianças maiores de 5 anos. 5€.

