Há ostras e margaritas no novo bar do Príncipe Real

De Moscovo para a ilha do Pico, da ilha do Pico para Lisboa – assim começou a aventura de Pável Kiselev que culmina num pequeno bar no Príncipe Real. Oyster & Margarita - Bulgakov é o primeiro projecto deste russo de 33 anos em Lisboa. Aqui as estrelas da carta, tal como o nome indica, são as ostras e as margaritas, mas há ainda várias opções de cocktails e marisco para um jantar leve ou petiscos para partilhar entre amigos.

“Queria fazer um bar, algo relacionado com a cultura russa”, explica o gerente. A ideia inicial era ser um espaço dedicado a Tolstói, mas acabou por ser inspirado noutra figura, Mikhail Bulgakov, outro conhecido romancista russo do século XX. Da sua obra Margarita e o Mestre, nasceu este Oyster & Margarita - Bulgakov. A protagonista da obra está retratada nas paredes e no menu encontra ilustrações alusivas a diferentes capítulos do livro feitas pelo ilustrador italiano Iker Spozio.

O espaço fica no cruzamento entre a Rua da Palmeira e a Rua Cecílio de Sousa, com grandes janelas viradas para a rua. “Andei nove meses à procura do espaço, em Lisboa e no Porto, e em Novembro [de 2019] este sítio chegou ao mercado”, relembra Pável. Por entre obras e festividades, o espaço ficou pronto em Abril deste ano, mas a pandemia obrigou a adiar a abertura para Junho.

Aqui, além das ostras (1,5€/unidade) e das margaritas (5,5€), as estrelas, há ainda outras opções como o sashimi de salmão com sour cream (5,5€) ou o esturjão fumado (7,5€), um peixe típico russo. O menu tem ainda três pratos – um de polvo, um de peixe e um vegetariano – que mudam todas as semanas. Se não for grande fã de ostras ao natural, dê uma oportunidade à versão assada (6,5€/ quatro unidades), com uma textura bastante menos viscosa e com o mesmo sabor a mar. As ostras vêm directamente de Setúbal todos os dias, para serem sempre servidas frescas e salgadas, como se querem.

Para acompanhar o peixe e marisco recomenda-se as margaritas que dão nome à casa, mas também o gin tónico (5,5€), o aperol spritz (5,5€) e claro, os shots de vodka (2,5€). Nas bebidas sem álcool, há ainda limonada e kombucha (3€).

“Tentámos, desde o início, manter os preços razoáveis. É muito mais desafiante fazer uma coisa boa com um preço razoável e estar sempre focado nos custos e nas optimizações”, diz o gerente. Por isso, o bar mantém uma carta curta e rotativa para dar mais escolha aos clientes e evitar desperdícios. “O objectivo é ser um luxo acessível”, conclui.

Ao contrário da maioria dos bares da cidade, o objectivo do Oyster & Margarita - Bulgakov é alargar o horário não fechando mais tarde, mas abrindo mais cedo. “Queremos passar a abrir às 12.00 e fazer mais opções para almoço e brunch”, revela Pável. Para já, o espaço está a planear ganhar uma esplanada de forma a aumentar os actuais 14 lugares disponíveis.

Pável chegou pela primeira vez a Portugal em 2015, quando se apaixonou pelas paisagens dos Açores. Foi na ilha do Pico que abriu o seu primeiro negócio na área da restauração, e um ano mais tarde, abriu o segundo espaço na ilha do Faial. Três anos depois, o arquipélago revelou-se demasiado pequeno para o natural de Moscovo. E foi novamente em viagem que encontrou Lisboa e decidiu investir aqui o seu futuro.

O empresário promete não ficar por aqui e abrir, brevemente, um novo espaço na cidade. Desta vez, com uma maior aposta cultural com um espaço com comida e bebida, mas também exposições, filmes e noites de literatura ou poesia.



Rua da Palmeira, 28C (Príncipe Real). Ter-Dom 18.00-00.00.

