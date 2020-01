Há pastéis de nata na antiga Camisaria Pitta

A Manteigaria acaba de abrir o terceiro espaço da marca em Lisboa, depois da Rua do Loreto e do Time Out Market. É no espaço da antiga Camisaria Pitta, a loja histórica que fechou em 2018, que agora é possível provar os pastéis de nata acabados de fazer. A fachada histórica manteve-se.

Foi na rua mais movimentada e turística de Lisboa que a famosa fábrica de pastéis de nata abriu a sua quinta loja – a terceira em Lisboa. Fica nos números 195 e 197 da Rua Augusta, no espaço que pertencia àquela que seria a camisaria mais antiga da Península Ibérica. Foi em Maio de 2018 que chegou a notícia do fecho da loja que nem o programa “Lojas com História”, promovido pela Câmara de Lisboa, conseguiu salvar. A fachada histórica em madeira, com dois colarinhos esculpidos, manteve-se, mas o interior já não revela o que ali se vendeu. Lá dentro, a loja não é muito diferente da do Chiado, apesar de ser maior.

Fotografia: Inês Félix

“Deixámos a fachada histórica, mas também a calçada portuguesa em frente e a inscrição no chão, que se encontra no interior do espaço”, afirma João Costa, responsável operacional da Manteigaria. “Não há novidades: é o nosso pastel e será sempre o nosso pastel”, acrescenta.

Fotografia: Inês Félix

Aberto há menos de um mês, de segunda-feira a domingo, já há “bastantes fornadas” de pastéis de nata, com uma massa bem estaladiça e um recheio cremoso com a quantidade certa de açúcar (1€ a unidade). “Ainda estamos no princípio, mas na altura do Natal e do Ano Novo tivemos um pico forte. Esperemos que este espaço não seja o último: pelo menos toda a gente nos quer em todo o lado.”

Rua Augusta 195-197. Seg-Dom 08.00-00.00.

